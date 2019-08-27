Internacionalização da Amazônia não é assunto para o momento

De forma tão explícita, foi a primeira vez que Macron colocou a soberania daem questão ao instigar que decisões sobre a região talvez mereçam passar por um crivo internacional. “Não é o caso de nossa iniciativa, hoje, mas é um verdadeiro caso que se coloca se um Estado soberano tomasse de maneira clara e concreta medidas que se opõem ao interesse de todo o planeta”, declarou, durante o anúncio do acordo do G7 que quer direcionar 20 milhões de euros (pouco mais de R$ 90 milhões) como ajuda emergencial contra os incêndios na Amazônia.