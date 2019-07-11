Interesses devem confluir para a recuperação do Rio Itapemirim

Com ações conjuntas de poder público, empresários e agricultores, é perfeitamente possível a regeneração da importante bacia do Sul do Estado

Publicado em 11/07/2019 às 01h55
Atualizado em 30/09/2019 às 05h09
Expedição na bacia do Rio Itapemirim acusou derramamento de esgoto. Crédito: imagem tv gazeta sul
Expedição na bacia do Rio Itapemirim acusou derramamento de esgoto. Crédito: imagem tv gazeta sul

Os recursos hídricos são sempre avaliados por sua qualidade e quantidade, e no caso da Bacia do Rio Itapemirim há carências graves nos dois aspectos. Ao mesmo tempo que, ao longo do percurso do rio e seus afluentes por 17 municípios capixabas, o esgoto despejado sem tratamento continua sendo um agente de contaminação das águas, nota-se também a perda do potencial hídrico, com assoreamentos e redução de volume ocasionados pelo mau uso do solo em suas margens. Uma deterioração lamentável para um rio que já foi plenamente navegável.

> Um Tema, Duas Visões: É justo cobrar pelo uso da água?

A empreitada da qual a Rede Gazeta se faz porta-voz ao ter participado de uma nova expedição pela bacia, 15 anos depois de ambientalistas e pesquisadores terem feito o mesmo percurso e constatado que o Rio Itapemirim já exigia desde então cuidados para garantir a sua sobrevivência, é relevante e urgente. O Rio Itapemirim pede socorro, e há muito a ser feito.

A boa notícia é a percepção, comungada por poder público, empresários e agricultores, de que é possível conciliar os interesses e trabalhar pela recuperação da bacia. Há a compreensão compartilhada de que não se pode mais continuar pecando pela omissão. O desaparecimento de um rio tão importante para a região tem implicações para todos os setores, a luta é de todos.

> Gestão das águas só ganha importância quando recurso se encontra escasso

A revitalização da bacia do Rio Itapemirim está sendo compactuada por governo estadual, setor econômico do Sul do Estado e organizações civis. Mas não pode ficar somente como uma carta de intenções, concretizações são esperadas. A cobrança deve ser constante.

Sem água abundante, não é somente a população que sofre: a agricultura e a indústria ficam inviabilizadas. A sustentabilidade é portanto imprescindível para a economia e, consequentemente, para a sociedade. As iniciativas precisam ser orientadas por especialistas, para que não se mostrem inócuas. A restauração de lençóis freáticos e da vegetação ciliar é o lugar-comum que não pode ser interrompido. A formação de sistemas agroflorestais, que já vem sendo realizada por produtores rurais, precisa ganhar uma dimensão ainda mais ampla.

Tudo para que tantos interesses se confluam e formem um fluxo ininterrupto de ações coordenadas, tão intenso quanto a correnteza de um rio, vivo e perene. Do jeito que o Itapemirim merece ser.

A Gazeta integra o

Saiba mais
Cachoeiro de Itapemirim

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.