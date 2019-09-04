Freio nos gastos obrigatórios pode acelerar políticas públicas

A escassez de recursos federais não é absoluta, ela se relativiza pela péssima distribuição de despesas. Mesmo com o, não houve racionalização suficiente para impedir que a despesa obrigatória crescesse R$ 200 bilhões desde então, com reajustes do funcionalismo e outras destinações profundamente atreladas à força política de quem as reivindica. De nada vale a regra sem o bom senso de quem governa e de quem legisla.