Fies: endividamento de 5 mil no ES expõe necessidade de melhor gestão

Por ser um empréstimo atrelado ao êxito profissional do estudante pouco após a formatura, faz-se necessária uma avaliação dos cursos com maior abertura para o mercado.. Em seguida, o curso de Direito, com 720 endividados e R$ 20,8 milhões a serem pagos. Especialistas indicam que são cursos em que há nítida saturação, o que transforma o ingresso no ensino superior um tiro no escuro para o futuro profissional. É, com seriedade, um critério a ser levado em consideração, para a própria sustentabilidade do financiamento.