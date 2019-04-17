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Da Redação

Censura à revista Crusoé fere a liberdade de imprensa

É um ato inconstitucional e é grave que o Supremo, o próprio guardião da Carta, passe por cima do princípio democrático

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 23:44

Públicado em 

16 abr 2019 às 23:44

Colunista

Crédito: Picasa
A revista Crusoé e o site O Antagonista tiraram do ar, por determinação do ministro do STF Alexandre de Moraes, a reportagem “O amigo do amigo do meu pai”. O texto divulgava uma troca de mensagens entre executivos da Odebrecht a respeito de uma negociação com o “amigo do amigo”. Essa pessoa seria Dias Toffoli, hoje ministro do STF, que à época era advogado-geral da União.
Na decisão, Alexandre de Moraes afirmou que a reportagem é um “típico exemplo de fake news”. A revista e o site reiteraram as informações da matéria, reforçando que ela é baseada em autos da Lava Jato. Entidades jornalísticas criticaram duramente a decisão, tachada de “censura prévia”. Isso porque a proibição à veiculação se estende a “todas as postagens subsequentes que tratem sobre o assunto, sob pena de multa diária de R$ 100 mil”.
Para a Associação Nacional de Editores de Revistas (Aner) e a Associação Nacional de Jornais (ANJ), a decisão configura censura, vedada pela Constituição, cujos princípios cabem ser resguardados exatamente pelo STF. Mario Sabino, publisher da Crusoé, divulgou nota pública sobre o caso, ressaltando que “a liberdade de imprensa só se enfraquece quando não a usamos”. Segundo a revista, foi determinado também que jornalistas prestassem depoimento. Situação típica de regimes autoritários.
Recursos estão previstos na legislação para quem se sinta injustiçado por conteúdos jornalísticos, com possibilidades de reparações por danos morais e direito de resposta. Nunca a censura. É um ato inconstitucional, e é grave que o Supremo, próprio guardião da Carta, passe por cima do princípio democrático. A decisão equivocada só serviu para aumentar a repercussão da reportagem: acabou sendo um tiro que saiu pela culatra.
 

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