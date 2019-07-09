Cartaz que alerta sobre assaltos simboliza o desamparo da população

Cartaz colado em ponto de ônibus na Avenida Beira-Mar alerta para alto índice de assaltos. Crédito: Carlos Alberto Silva

O Espírito Santo registrou em 2019 o menor índice de homicídios no primeiro semestre em 23 anos, um evidente sucesso de políticas públicas contínuas, que atravessaram governos desde a última década. Ainda assim, a sensação de insegurança na Grande Vitória permanece inabalada, justamente por conta da recorrência dos roubos nas ruas e nos ônibus. Falta tranquilidade no cotidiano urbano.

É uma violência já tão naturalizada que existe até a tática de carregar o “celular do bandido”, no caso de uma abordagem. O cartaz alertando sobre assaltos e aconselhando a não permanecer sozinho em um ponto de ônibus tão próximo ao prédio da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), na Avenida Beira-Mar, acaba se transformando em um símbolo do desamparo da população. Na ausência do poder público, partiu de algum anônimo a responsabilidade de ao menos avisar sobre o perigo.

Este vídeo pode te interessar

As autoridades de segurança pública devem se mobilizar também pelo combate aos crimes patrimoniais, na busca de soluções que tragam os mesmos resultados do combate aos homicídios. Sabe-se que é fisicamente impossível para a polícia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas é perfeitamente viável mapear regiões de risco, cruzando dados das ocorrências e reforçando o policiamento ostensivo nesses locais. São ações preventivas que ajudam a aliviar um problema que tem raízes mais profundas, nas desigualdades sociais e na falta de oportunidades.

A Gazeta integra o Saiba mais