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Opinião da Gazeta

Carnaval não é só brincadeira

Boa fase do carnaval de rua de Vitória é a oportunidade de colocar a cidade no mapa da folia, atraindo investimentos e turistas

Publicado em 09 de Março de 2019 às 23:50

Públicado em 

09 mar 2019 às 23:50

Colunista

Uma das esquetes mais recentes do Porta dos Fundos, famoso grupo de humor da internet, deu destaque ao carnaval de Vitória, ao falar do bloco Amigos da Onça, que agitou a região da Rua Barão de Monjardim na terça-feira de carnaval. A simples menção à folia capixaba já mostra uma mudança considerável: há cinco anos, a piada de um vídeo como esse seria a própria existência de um carnaval de rua tão animado na Capital, algo que só poderia ser tratado de forma irônica. Agora, a cidade possui blocos para todos os gostos, como se viu na semana que passou, e acabou sendo escolhida pelos humoristas para figurar ao lado de outros grandes centros que são referência da folia.
O samba, portanto, não pode atravessar, deixando escapar a oportunidade que desfila diante dos olhos. Vitória tem a chance de construir uma fama carnavalesca, que consiga continuar mantendo seus moradores-foliões na cidade durante o feriado e atrair cada vez mais turistas. Para isso, prefeitura e governo estadual devem estar atentos, aprimorando a capacidade de atrair investimentos para esse período, de forma coordenada. A inspiração nem precisa vir de tão longe: Belo Horizonte e São Paulo são dois grandes exemplos de carnaval de rua bem-sucedidos nos últimos anos no Sudeste. Capitais que não tinham tradição momesca que passaram a ser destino de milhares de foliões. E é sempre bom lembrar que para o carnaval crescer de forma sustentável, é vital uma cadeia de infraestrutura: trânsito, segurança e serviços são os pilares para garantir a qualidade da experiência de quem curte a festa.
Vitória, além de tudo, possui um diferencial que pode ser ainda mais bem trabalhado: o fato de o carnaval por aqui começar uma semana antes, com os desfiles no Sambão do Povo. Um evento cada vez mais profissional e grandioso, resultado de um trabalho que teve início no final dos anos 90. Nota dez de evolução! A realização dos desfiles antecipadamente foi uma estratégia acertada que deve ser mantida.
O carnaval é festa, brincadeira. É o momento de extravasar, mas também tem o poder de chacoalhar positivamente a economia. Por mais que pareça um contrassenso, é possível organizar o carnaval sem descaracterizá-lo, tirando proveito do que a festa tem de melhor: a epidemia de alegria que é capaz de proporcionar.

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