Brasil precisa de nova transformação como a do Plano Real

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aniversário de 25 anos do Plano Real, completados no último dia 1º, fez crescer o anseio por políticas de Estado tão exitosas para o país quanto a mudança de moeda estabelecida em 1994. Precisamos de um novo Plano Real, em quantitativos de benefícios, mas, a esta altura, com foco no gasto público. Amplo. Impactante. Transformador. Todo o burburinho em torno do, completados no último dia 1º, fez crescer o anseio por políticas de Estado tão exitosas para o país quanto a mudança de moeda estabelecida em 1994. Precisamos de um novo, em quantitativos de benefícios, mas, a esta altura, com foco no gasto público. Amplo. Impactante. Transformador.

Lei de Responsabilidade Fiscal foi indispensável no estabelecimento de parâmetros de racionalidade para administração pública. Falta ainda a guinada do Estado brasileiro por menos patrimonialismo e mais eficiência. A conquista da recuperação monetária foi fundamental para liquidar a hiperinflação. Assim como afoi indispensável no estabelecimento de parâmetros de racionalidade para administração pública. Falta ainda a guinada do Estado brasileiro por menos patrimonialismo e mais eficiência.

O papel reestruturante do Plano Real é de inquestionável importância. Tirou o país de uma situação catastrófica. Reduziu a inflação oficial anual de 2.951% em meados da década de 1990 para o patamar atual, em torno de 3,6%, índice previsto pelo Banco Central para 2019 e para 2020. O preço dessa mudança em termos de bem-estar social é incalculável. O aumento do poder de compra da moeda evitou ampla proliferação de miséria.

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PIB não está conseguindo crescer na dimensão necessária para atender aos brasileiros, em termos de emprego, renda e padrão de vida. Um choque de realidade impõe ao Brasil mudanças no ambiente econômico para crescer continuadamente. Não bastam remendos. Onão está conseguindo crescer na dimensão necessária para atender aos brasileiros, em termos de emprego, renda e padrão de vida.

Também deve-se ter presente que a inflação baixa foi fator essencial para o Brasil voltar a crescer em 2017, embora de forma minguada, após dois anos de recessão intensa. É justamente esse quadro que instiga reação: o país estabilizou a sua moeda, mas a economia continua pouco competitiva, muito vulnerável a retrações severas e não consegue engrenar um ciclo duradouro de expansão.

Os desarranjos das contas públicas inibem iniciativas do setor privado. Por isso, a aprovação da reforma da Previdência, se não perder muito da sua essência, poderá tornar o horizonte um pouco mais claro, mas não é tudo para revigorar a economia. São indispensáveis medidas impactantes, de efeitos permanentes, para imprimir transformações. Novos instrumentos de estímulo necessários devem ter caráter e dimensão de Estado, e não meros programas de governo restritos a mandatos e sujeitos a interferência política. O Brasil aguarda um “boom” de investimentos para deslanchar. Para isso, terá de fazer reformas econômicas, como a da Previdência e a tributária, além de encaminhar a desburocratização.