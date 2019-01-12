Bolsonaro precisa conter resistência dos militares à reforma da Previdência

O capitão Jair Bolsonaro precisa se alistar definitivamente à defesa de uma reforma da Previdência que inclua os militares. É a oportunidade de deixar um legado: entrará assim para a História como o presidente que passou por cima do corporativismo em nome do bem comum. Elegeu-se com a promessa de que o Brasil deixaria de ser para poucos e não terá outra chance de cumpri-la com tanto louvor.

Não pode, portanto, ceder à pressão da farda. Primeiro foi o novo comandante da Marinha, almirante Ilques Barbosa, a interceder pela manutenção da diferenciação, afirmando que o que existe hoje é um sistema de proteção social dos militares. Ontem, durante a cerimônia na qual assumiu o comando do Exército, o general Edson Leal Pujol engrossou as fileiras, ao defender que fiquem de fora da reforma, por possuírem um regime previdenciário próprio. Esqueceu-se de mencionar que, independentemente das distinções, é um sistema deficitários e, por isso, custeado por recursos públicos. Todos pagam a conta. Se o país não conseguir racionalizar esses gastos, todos sucumbem.

Os números também gritam por uma reforma completa. O déficit do regime dos militares até novembro de 2018 subiu 12,85% em relação ao mesmo período de 2017. Saltou de R$ 35,9 bilhões para R$ 40,5 bi. Foi o maior crescimento no ano passado, superando o INSS e o regime próprio dos servidores.

É por isso que Bolsonaro precisa dar o exemplo; o alto comando das Forças Armadas deveria seguir na mesma marcha. A reforma da Previdência vai exigir sacrifícios da sociedade como um todo: fazer distinções, isentando qualquer setor, principalmente os mais influentes, só colocará mais ranhuras sociais nesse processo.