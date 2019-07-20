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Opinião da GAZETA

Bolsonaro implode discurso que o elegeu ao favorecer o filho Eduardo

Favorecimento familiar dá continuidade à sina brasileira de não impor limites entre o público e o privado para os que detêm o poder

Públicado em 

19 jul 2019 às 22:34

Colunista

Jair Bolsonaro no casamento do filho Eduardo Bolsonaro, no Rio Crédito: Twitter Jair Bolsonaro
Quando Jair Bolsonaro, ainda candidato à Presidência, prometia defender a família como instituição, ninguém poderia imaginar que ele levaria tão a sério a ponto de blindar os seus familiares. Ao admitir, sem meias palavras, que não vê objeções em beneficiar um filho, como na indicação de Eduardo Bolsonaro a embaixador de Washington, Bolsonaro rompe o contrato com seu próprio eleitor.
Dá continuidade descaradamente à sina brasileira de não impor limites entre o público e o privado para os que detêm o poder. O presidente chegou ao Planalto após uma incontestável caminhada democrática, com 57,7 milhões de votos, defendendo com veemência novas práticas políticas, que rompessem também com a tradição patrimonialista. Mas, com poucas palavras, conseguiu implodir o próprio discurso.
> Eduardo vai ser nosso cartão de visitas nos EUA, diz Bolsonaro
Ao contrário do que diz o presidente, questionar o abuso de poder evidente não é mera crítica pela crítica. Bolsonaro diz: “Vou defender meu filho”. Como pai, tem esse direito, se não há implicações na vida pública do país. Como presidente, está completamente equivocado. A defesa que tem a obrigação de fazer é a dos interesses da população brasileira. 

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