Bolsonaro cria, sozinho, mais uma crise desnecessária para o governo

Enquanto se preocupa com excessos de foliões, presidente se cala sobre o que realmente importa. Reforma da Previdência, por exemplo, foi tema de apenas seis dos mais de 300 tuítes do presidente desde que assumiu o cargo

Publicado em 06/03/2019 às 17h46
Atualizado em 07/10/2019 às 05h28


