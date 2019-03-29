Bandido que mudava de nome a cada crime escancara brechas da lei

O caso é emblemático, por mostrar que é fácil para qualquer um invadir um estabelecimento, roubar milhares de reais, ser flagrado pelas câmeras e mesmo assim voltar para as ruas. Basta inventar qualquer nome, a polícia aceita

Publicado em 29/03/2019 às 12h29
Atualizado em 06/10/2019 às 20h44


