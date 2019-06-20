Bancada federal do ES mostra compromisso com prioridades

Os parlamentares souberam aproveitar o espaço disponibilizado pelo jornal para marcar presença no debate público, permitindo que os eleitores que deram a eles seu voto em outubro do ano passado possam avaliar a trajetória, principalmente quanto a bandeiras comuns às erguidas pelo, como a, cujo parecer apresentado na semana passada pelo deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), relator da reforma na Comissão Especial, começa a ser colocado em discussão. À exceção da senadora Rose de Freitas, que não respondeu às perguntas enviadas a sua assessoria. Perdeu a oportunidade de estabelecer um diálogo saudável com aqueles que representa no Congresso.