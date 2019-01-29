Bailes do Mandela refletem a perda de autoridade do poder público

"Baile do Mandela" que ocorreu em Primeiro de Maio Crédito: Fernando Estevão | TV Gazeta

Os crimes brutais foram registrados nas últimas 48 horas na Grande Vitória, numa onda de violência que mais uma vez coloca em evidência a incapacidade do poder público em manter a ordem. Foram ações audaciosas, ainda sob investigação, mas com a assinatura dos tribunais paralelos das facções criminosas. Um banho de sangue sem hora e lugar para acontecer, enquanto o aparato estatal permanece em letargia, testemunhando a barbárie sem conseguir se impor.

Nesse contexto, o ataque ao baile funk no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, no alvorecer de domingo, pode ter sido o epicentro da onda de mortes que se seguiu. A polícia ainda investiga se o assassinato no estacionamento do hospital foi uma retaliação às mortes de traficantes na festa.

Os tais “bailes do Mandela” se tornaram o emblema de como nem as forças policiais estão sendo capazes de impor a autoridade. A Polícia Militar afirmou ter realizado 30 operações simultâneas para conter esses encontros clandestinos no último fim de semana, o que não garantiu que o de Primeiro de Maio fosse encerrado. “Nós viemos aqui duas vezes e dispersamos as pessoas duas vezes”, ressaltou o coronel Oberacy Emmerich, secretário de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha. De nada adiantou. O final acabou sendo trágico, com dois mortos e outros 13 feridos, alvos de um traficante rival que abriu fogo com uma metralhadora.

A guerra do tráfico, vide as mortes mais recentes no Morro do Moscoso, tem se tornado perigosamente cotidiana e feito também vítimas inocentes. Se traficantes têm demonstrado tanto poderio, é porque os vazios deixados pelo Estado estão permitindo. Já passou da hora de se recuperar a autoridade perdida.