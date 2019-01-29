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Opinião da GAZETA

Bailes do Mandela refletem a perda de autoridade do poder público

Se traficantes têm demonstrado tanto poderio, é porque os vazios deixados pelo Estado estão permitindo

Publicado em 29 de Janeiro de 2019 às 12:51

Públicado em 

29 jan 2019 às 12:51

Colunista

"Baile do Mandela" que ocorreu em Primeiro de Maio Crédito: Fernando Estevão | TV Gazeta
Um homem caminha tranquilo no estacionamento de um dos maiores hospitais particulares de Vitória, mas acaba assassinado por dois bandidos, numa ação que tem as marcas de uma execução. Na Glória, em Vila Velha, também à luz do dia, outro homem é morto em circunstâncias que igualmente parecem levar a um acerto de contas, com sete tiros, três deles na cabeça. Em um ponto de ônibus, na Serra, em plena BR 101, uma idosa de 60 anos perde a vida após ser ferida a bala em um ponto de ônibus lotado, pela manhã. O alvo da dupla de moto que efetuou os disparos era um jovem de 18 anos, atingido de raspão na cabeça pelo mesmo tiro que matou a idosa.
Os crimes brutais foram registrados nas últimas 48 horas na Grande Vitória, numa onda de violência que mais uma vez coloca em evidência a incapacidade do poder público em manter a ordem. Foram ações audaciosas, ainda sob investigação, mas com a assinatura dos tribunais paralelos das facções criminosas. Um banho de sangue sem hora e lugar para acontecer, enquanto o aparato estatal permanece em letargia, testemunhando a barbárie sem conseguir se impor.
Nesse contexto, o ataque ao baile funk no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, no alvorecer de domingo, pode ter sido o epicentro da onda de mortes que se seguiu. A polícia ainda investiga se o assassinato no estacionamento do hospital foi uma retaliação às mortes de traficantes na festa.
Os tais “bailes do Mandela” se tornaram o emblema de como nem as forças policiais estão sendo capazes de impor a autoridade. A Polícia Militar afirmou ter realizado 30 operações simultâneas para conter esses encontros clandestinos no último fim de semana, o que não garantiu que o de Primeiro de Maio fosse encerrado. “Nós viemos aqui duas vezes e dispersamos as pessoas duas vezes”, ressaltou o coronel Oberacy Emmerich, secretário de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha. De nada adiantou. O final acabou sendo trágico, com dois mortos e outros 13 feridos, alvos de um traficante rival que abriu fogo com uma metralhadora.
A guerra do tráfico, vide as mortes mais recentes no Morro do Moscoso, tem se tornado perigosamente cotidiana e feito também vítimas inocentes. Se traficantes têm demonstrado tanto poderio, é porque os vazios deixados pelo Estado estão permitindo. Já passou da hora de se recuperar a autoridade perdida.
 

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