Atuação da nova bancada capixaba precisa ser qualificada

Congresso Nacional, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, em Brasília: novos representantes Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A depender da disposição inicial da nova bancada federal em Brasília, retratada em reportagem publicada por este jornal na segunda-feira (21), o compromisso com a agenda prioritária para o Estado e o país parece estar encaminhado, afora algumas omissões que, mesmo significativas, ainda podem (e devem!) ser alinhadas a tempo.

Primeiramente, alguns parlamentares elegem a reformulação do pacto federativo como prioridade, algo imprescindível para garantir mais autonomia aos entes e, consequentemente, ampliar a capacidade de gerenciamento nos níveis estadual e municipal, as esferas mais próximas do cidadão e de suas carências. Uma empreitada que pode colocar o Espírito Santo como protagonista de suas próprias demandas.

A segurança pública também teve o devido destaque, mesmo que as propostas ainda se encontrem difusas. Tanto deputados quanto senadores demonstraram interesse em buscar soluções para o problema que atinge todo o país, apresentando-se como uma epidemia de violência. Olhar para os presídios, minando a capacidade de mobilização das facções criminosas, é uma importante medida, que precisa estar associada a um plano de ações estruturais, algo que vai desde a reformulação do Código de Processo Penal e da Lei de Execuções Penais a mais investimentos no aparato policial. O combate à violência no trânsito também deve se estabelecer como bandeira, com punições mais rigorosas.

Entre as medidas para a recuperação econômica, faltou mais ênfase na defesa dos ajustes e na mobilização pela reforma da Previdência. É o tema do qual não se pode fugir: sem essa urgente adequação, é o próprio país que se inviabiliza. Assim como a educação, que nem sequer foi citada com propostas que se evidenciassem. A própria redução da criminalidade depende diretamente das oportunidades que só uma educação de qualidade pode proporcionar.