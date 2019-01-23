Atuação da nova bancada capixaba precisa ser qualificada

A depender da disposição inicial da nova bancada federal em Brasília, retratada em reportagem publicada por este jornal na segunda-feira (21), o compromisso com a agenda prioritária para o Estado e o país parece estar encaminhado, afora algumas omissões que, mesmo significativas, ainda podem (e devem!) ser alinhadas a tempo.
Primeiramente, alguns parlamentares elegem a reformulação do pacto federativo como prioridade, algo imprescindível para garantir mais autonomia aos entes e, consequentemente, ampliar a capacidade de gerenciamento nos níveis estadual e municipal, as esferas mais próximas do cidadão e de suas carências. Uma empreitada que pode colocar o Espírito Santo como protagonista de suas próprias demandas.
A segurança pública também teve o devido destaque, mesmo que as propostas ainda se encontrem difusas. Tanto deputados quanto senadores demonstraram interesse em buscar soluções para o problema que atinge todo o país, apresentando-se como uma epidemia de violência. Olhar para os presídios, minando a capacidade de mobilização das facções criminosas, é uma importante medida, que precisa estar associada a um plano de ações estruturais, algo que vai desde a reformulação do Código de Processo Penal e da Lei de Execuções Penais a mais investimentos no aparato policial. O combate à violência no trânsito também deve se estabelecer como bandeira, com punições mais rigorosas.
Entre as medidas para a recuperação econômica, faltou mais ênfase na defesa dos ajustes e na mobilização pela reforma da Previdência. É o tema do qual não se pode fugir: sem essa urgente adequação, é o próprio país que se inviabiliza. Assim como a educação, que nem sequer foi citada com propostas que se evidenciassem. A própria redução da criminalidade depende diretamente das oportunidades que só uma educação de qualidade pode proporcionar.
De forma discreta, falou-se em mais eficiência estatal. O engajamento pela desburocratização, contudo, precisa estar mais evidente, para tirar o Brasil desse atraso. E mais: associado à redução sistemática do aparelho do Estado. Só assim se terá mais capacidade de investimento para destravar, inclusive, os gargalos de infraestrutura do Espírito Santo. Outra demanda histórica que continuará exigindo novo fôlego de articulação entre deputados e senadores, novatos ou veteranos. A atuação de cada um será acompanhada de perto, pois o Espírito Santo depende de uma representação qualificada para avançar.