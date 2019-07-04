Leia os editoriais com a posição oficial do jornal sobre temas em alta no debate público, sempre acompanhados de uma visão analítica dos fatos importantes da atualidade.
Atraso nas obras do Terminal de Itaparica é desordem gerencial
O risco de desabamento da estrutura provocou a interdição de uma importante aparelhagem do transporte público da Grande Vitória que está até hoje sem prazo de voltar a funcionar
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00