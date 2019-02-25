Atraso em licença-maternidade prejudica mães e cofres públicos

Agência do INSS em Vitória Crédito: Gazeta Online

O fato de que centenas de mães de recém-nascidos estão tendo que retornar ao trabalho antes do fim da licença-maternidade, por falta de pagamento do benefício, é desolador. Outras tantas que optam por não voltar às atividades para ficar com o bebê acabam acumulando altas dívidas. A situação é incabível, pois atinge mulheres justamente em um período de vulnerabilidade.

Três mil mães no Espírito estão com a aprovação do benefício atrasada há mais de 45 dias, prazo estabelecido pela Previdência para a conclusão da análise. Em alguns casos, a espera ultrapassa o tempo de gozo da licença, que é de quatro meses – mesmo que a segurada pague religiosamente seus impostos. E o quadro se espalha pelo Brasil, com 210 mil pedidos foram registrados, e 110 mil deles em atraso. , prazo estabelecido pela Previdência para a conclusão da análise. Em alguns casos, a espera ultrapassa o tempo de gozo da licença, que é de quatro meses – mesmo que a segurada pague religiosamente seus impostos. E o quadro se espalha pelo Brasil, com 210 mil pedidos foram registrados, e 110 mil deles em atraso.

O INSS, que analisa os pedidos, alega falta de pessoal. Isso porque um grande número de funcionários do órgão no Estado se aposentou. Isso pode ser verdade. Mas a pergunta que fica é: por que o quadro de servidores não foi renovado a tempo? Aposentadoria não é nenhum acaso, nenhuma surpresa.