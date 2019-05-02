As pessoas estão mais fechadas e aprisionadas nas bolhas ideológicas

Pouco antes da virada do milênio, um filme estrelado por Edward Norton, “A Outra História Americana”, mostrou que a superação da intolerância é possível quando se está disposto a conhecer o outro. Não cabe aqui revelar a trama que leva à redenção do protagonista, um supremacista branco aparentemente incurável. Mas, em linhas gerais, são as conexões viáveis mesmo na diferença que o libertam de seu passado racista. É um exemplo extremo, mas ajuda a ilustrar como a divergência de opiniões, que está afastando as pessoas mesmo nas relações mais íntimas e domésticas, só é um problema quando inviabiliza ou reduz a existência do outro, pela violência ou pela censura. O confronto de ideias tende a ser saudável, se há a disponibilidade de se abrir ao diferente, mesmo com discordância. Sem preconceitos.

Quem sai ferida é a própria noção de democracia. Faz sentido, assim, que o próprio sistema esteja tão desacreditado entre os brasileiros, como revelou um levantamento internacional do Pew Research Center. Por aqui, 83% se declararam insatisfeitos com a democracia. É uma relação de causa e efeito: quando se isolam os pontos de vista antagônicos, extermina-se o debate público. Desfaz-se a ágora que é a própria essência da democracia. E o descrédito tem contribuído para enfraquecê-la. Uma sociedade sem divergência está fadada ao fortalecimento do sectarismo.