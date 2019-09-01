Aplicativo só terá flip do jornal no fim de semana

Gazeta Transforma: flip do jornal apenas no fim de semana. Crédito: Ilustração - Amarildo

Estamos em contagem regressiva: falta menos de um mês para a transformação digital de A Gazeta, que a partir do dia 30 deixará de circular na versão diária impressa para ganhar um novo site, boletins de notícias, informativos por áudio e alertas no celular. E, no meio de tantas mudanças que estão por vir, uma dúvida ainda tem aparecido entre os leitores: o flip do jornal, aquele arquivo em formato .pdf, que dá para “folhear” no celular ou no tablet, vai continuar existindo?

Esse formato digital do jornal é exclusivo para assinantes, e reproduz as páginas de A Gazeta tal qual elas são na versão impressa. Então, a partir do dia 30, com as mudanças na distribuição das informações, o flip da edição diária também vai ser descontinuado. No entanto, o novo formato semanal do impresso, que vai ser publicado aos sábados, estará, sim, disponível como jornal digital para atender àqueles assinantes que já se habituaram a consumir as informações dessa forma.

Para explicar essas mudanças, conversamos com a editora-chefe da Redação A Gazeta/CBN, Elaine Silva. Confira a entrevista a seguir:

Com as mudanças que estão por vir, ainda vai ter disponível um flip do jornal A Gazeta diariamente para os assinantes?

O processo de mudança de A Gazeta está trazendo um novo conceito de distribuição de notícias. O jornal deixa de ser impresso diariamente mas os conteúdos continuarão a ser entregues ao público, e o que é melhor, da forma como ele preferir consumir. A partir de 30 de setembro, o leitor poderá ler notícias no site www.agazeta.com.br, no aplicativo A Gazeta, por meio de boletins diários via e-mail, e também através das redes sociais. Também teremos notificações com o que há de mais importante e urgente, vídeos explicativos, podcasts e boletins em áudio. No caso do jornal digital, ele também deixará de ser diário e passará a ser publicado apenas na edição de fim de semana no flip do aplicativo.

A Gazeta de fim de semana, que começa a ser distribuída no dia 5 de outubro, vai contar com o formato de flip?

Sim, já na primeira edição deste novo produto impresso de fim de semana o leitor poderá optar por ler os conteúdos em papel ou no formato de jornal digital, pelo flip que está disponível no aplicativo.

Quais são as vantagens do aplicativo A Gazeta? O app é gratuito?

O aplicativo pode ser baixado gratuitamente e é mais um canal onde o leitor poderá se informar diariamente sobre as coisas que ocorrem no Espírito Santo, Brasil e mundo. O aplicativo pode ser baixado por qualquer pessoa e lá estarão disponíveis notícias atualizadas, opiniões e outros conteúdos. Mas para ter acesso ao jornal digital de fim de semana, o leitor precisará assinar A Gazeta.

Sem a referência do formato do impresso que tem as manchetes destacadas, como saberei o que é uma notícia importante pelo aplicativo?

No caso do aplicativo, o leitor terá uma lista de notícias organizadas por temas. Quem quiser ler sobre o Espírito Santo terá uma lista só sobre notícias que impactam o capixaba. Da mesma forma, teremos os conteúdos analíticos e de opinião listados separadamente. O aplicativo ainda terá de forma organizada conteúdos de entretenimento, Revista.ag e Clube do Assinante.

É possível compartilhar uma notícia pelo aplicativo? Como faço para dividir uma informação com meus amigos e familiares?

As pessoas podem compartilhar links de notícias publicadas no site A Gazeta. Mas não é permitido pela Lei de Direitos Autorais a cópia e/ou divulgação na íntegra ou em parte do jornal digital, conteúdo que é restrito aos assinantes.

POR DENTRO DAS MUDANÇAS

O jornal A GAZETA vai deixar de existir?

Não! O jornal A Gazeta apenas deixará de ser um impresso diário para priorizar a internet, com a entrega de conteúdo em tempo real em um novo site. Além disso, também teremos uma nova A Gazeta em papel, semanal, que será distribuída aos sábados.

O flip do jornal vai acabar?

Como não teremos mais o jornal A Gazeta impresso diariamente, a versão digital também não será feita mais. No entanto, o novo impresso, publicado aos sábados, contará com sua versão digital exclusiva para assinantes.

Quando serão lançados o novo site e o jornal semanal?

Nada muda até o dia 29 de setembro. No dia 30, será lançado o novo site A Gazeta, com muito mais conteúdo, e o jornal em papel deixa de ser impresso diariamente. Já no dia 5 de outubro os leitores vão conhecer a nova edição de fim de semana.

Quais as vantagens do aplicativo A Gazeta?

A ferramenta pode ser baixada gratuitamente nos smartphones e é mais um canal onde o leitor poderá se informar diariamente sobre as notícias do Espírito Santo.

Sou assinante e tenho dúvidas. Como entro em contato?

A equipe da nossa central de atendimento já começou a fazer contato com todos os assinantes para explicar e apresentar os novos planos. Você também pode falar conosco pelo WhatsApp (27) 99993-7736 e pelo e-mail [email protected]

