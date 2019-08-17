A Gazeta em transformação: tire dúvidas sobre mudanças no jornal e no site

No comando: os editores de Produção, Abdo Filho e Geraldo Nascimento (nos cantos), o editor de Performance, Aglisson Lopes, e a editora-chefe, Elaine Silva, com o diretor de Jornalismo da Rede, Abdo Chequer Crédito: Ricardo Medeiros

Você, caro leitor, deve ter acompanhado notícias a respeito da nossa transformação digital. Um projeto que mira o futuro, levando nossas informações para ainda mais perto de você. Mas, se houver dúvidas sobre o assunto, fique tranquilo: de hoje em diante, nos próximos domingos, nós teremos este espaço para lhe deixar por dentro do que estamos fazendo para tornar A Gazeta ainda mais conectada com o público – seja nas páginas de papel, seja no Gazeta Online e, especialmente, no novo site que estamos construindo e que levará o nome deste jornal, com estreia marcada para o dia 30 de setembro.

Para início de conversa, vamos deixar claro: esta seção será feita em conjunto com você. Queremos usar o espaço para debater a nossa transformação, as novas oportunidades e, sobretudo, receber sua opinião para melhorar nosso planejamento e nossa entrega de notícias.

Sabemos que toda mudança causa incertezas. No último dia 31 de julho, quando anunciamos o nosso projeto de futuro, estávamos cientes de que algumas perguntas surgiriam, inclusive sobre a nossa própria existência. E antes de começar a responder ponto a ponto as questões que mais chegaram até aqui, queremos reforçar: A Gazeta não acabou, nem vai acabar. O que vamos fazer, a partir do dia 30 de setembro, é simplesmente trocar o jornal de papel diário por uma edição de fim de semana, e mostrar essas mesmas notícias em outros canais em tempo real: no nosso novo site, em boletins por e-mail e em formatos especiais de áudio e vídeo.

Então, vamos às perguntas?

Com esse projeto de transformação digital, A Gazeta vai ser só um site?

Não! A Gazeta vai deixar de imprimir um jornal diário para estar mais presente com as notícias na vida das pessoas onde elas já estão: na internet. Por isso, vamos priorizar o tempo real no novo site, tanto que nossa Redação vai funcionar quase 24 horas por dia. Mas, teremos também uma nova A Gazeta em papel, semanal, distribuída aos sábados a partir do dia 5 de outubro. Ou seja, você vai poder consumir nosso conteúdo no formato que mais lhe agradar diariamente.

O jornal de fim de semana vai ser igual ao que eu já conheço?

Muito pelo contrário! O novo jornal de fim de semana será muito diferente do atual. Primeiro porque será entregue aos sábados, permitindo uma leitura ao longo do fim de semana. O conceito se baseia em três pilares: reflexão, utilidade e diversão. Ele não é factual, mas será atual, com um radar do que está por vir. Com objetivo de fazer o Espírito Santo melhor, terá novas seções, colunistas, matérias exclusivas, e muito serviço. A Revista.ag continua encartada ao produto com muitas novidades.

O novo site de A Gazeta vai ser só para assinantes?

Teremos notícias acessíveis a todos os internautas, mas vamos aumentar a produção de conteúdo exclusivo para assinantes, como matérias especiais, notícias em primeira mão e opiniões dos colunistas. Além dessas vantagens, os assinantes vão receber boletins diariamente, por e-mail, de forma personalizada, como o seu jornal matinal de sempre, priorizando assuntos que eles já gostam de acompanhar pelo site.

FIQUE POR DENTRO

Sou assinante e tenho dúvidas. E agora?

Os assinantes de A Gazeta não vão sair no prejuízo com a transformação digital. A equipe da nossa central de atendimento já começou a fazer ligações para cada assinante, para explicar as novidades e tirar dúvidas sobre pagamento e planos.

Quer falar conosco?

Assinantes podem falar com nossos atendentes até mesmo via WhatsApp, no número (27) 99993-7736. Para ninguém ficar com dúvidas, também disponibilizamos o e-mail [email protected]

Quando a mudança virá?