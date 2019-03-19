É a polícia que tem de estar de olho nos olheiros de Jesus de Nazareth

Pode até ser verdade que a polícia investigue todas as denúncias – e a população do Espírito Santo realmente espera que seja. Mas condicionar a ação das forças de segurança a um caso tão patente de dominação do tráfico nas comunidades da Capital é se eximir das responsabilidades. O cenário almejado pelos moradores e que deveria ser perseguido pelo Estado é aquele em que o tráfico de drogas não tenha sentinelas nas entradas e saídas de bairros, traficantes não andem armados constantemente pelas ruas e não vigiem quem entra em quem sai. Enfim, que a comunidade não tenha um posto de controle, praticamente oficial, com sofá para o descanso dos “funcionários”, como é o caso do flagrante mostrado por este jornal. Vale ressaltar que uma equipe da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) agiu no local na segunda-feira (18), provocando a fuga dos dois olheiros. O que não impediu que voltassem no dia seguinte: reportagem desta terça-feira (19) mostrou que