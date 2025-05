Redes sociais

X tem instabilidade e usuários relatam dificuldade de acesso neste sábado

De acordo com os dados do Downdetector, os principais problemas relatados foram acessos via aplicativos móveis (61%), conexão com o servidor (20%) e realização de login (20%)

Publicado em 24 de maio de 2025 às 12:23

Os usuários do X (antigo Twitter) enfrentaram instabilidades na rede social na manhã deste sábado (24), com relatos de problemas para acesso ao site e carregamento de posts e páginas, de acordo com informações do site Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços online.>

Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Twitter: redes sociais Crédito: Divulgação

As reclamações atingiram um pico às 9h50, com 2.941 queixas. Segundo os dados do Downdetector, os principais problemas relatados foram acessos via aplicativos móveis (61%), conexão com o servidor (20%) e realização de login (20%).>

A versão americana do X também teve instabilidades, com quase 20 mil reclamações reportadas ao Downdetector.>

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta