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Rota para o exterior

Voos internacionais: aéreas europeias querem colocar Vitória na rota

Uma empresa espanhola e duas italianas querem operar voos da Capital para Milão. Novo terminal será inaugurado no dia 29 de março
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2018 às 00:05

Publicado em 29 de Março de 2018 às 00:05

Novo terminal do Aeroporto de Vitória será inaugurado no dia 29 de março Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação
Após marcada a data de inauguração do novo Aeroporto de Vitória para o próximo dia 29 de março, três companhias europeias manifestaram o interesse em operar uma linha que partiria de Vitória com destino a Milão, na Itália. A intenção foi apresentada em reunião realizada anteontem entre representantes do governo italiano e da Infraero.
especial
De acordo com o diretor de negócios comerciais da Infraero, Marx Rodrigues, concorrem para gerenciar a possível rota as empresas italianas Meridiana e Alitalia, e a espanhola Air Europa. Agora, é preciso formalizar esse interesse para que a Infraero possa proceder com a disponibilização da operação. Além disso, há um segundo caminho que elas precisam percorrer, que é o da liberação pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), explica.
O projeto inicial é que esse primeiro voo internacional seja semanal, segundo informou a senadora Rose de Freitas, que viabilizou a reunião. Outra discussão é de um voo da capital capixaba para a América Latina, conforme revelou o governador Paulo Hartung após conversa com o presidente Michel Temer.
Marx explica que a formalização do interesse das operadoras é o primeiro passo para que a Infraero proceda com o processo de internacionalização do aeroporto, que com a nova pista comportará aeronaves maiores, em que são realizados esses voos.
A internacionalização do aeroporto depende de trazer o processo de alfandegamento que vem junto com a autorização de diversos órgãos governamentais, como Receita Federal, Polícia Federal e Anvisa, que promoverão esse procedimento junto com a Infraero para termos em Vitória voos internacionais, afirma.

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