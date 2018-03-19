Vídeo exclusivo mostra sobrevoo na nova pista do Aeroporto de Vitória

A poucos dias da inauguração do Aeroporto de Vitória, prevista para o próximo dia 29, o Gazeta Online fez um sobrevoo na nova estrutura. O voo, em um ultraleve avançado e sob o comando do piloto Alfredo Ghidini, aconteceu na tarde do último domingo (18) e saiu do Aeroclube do Espírito Santo, na Barra do Jucu, em Vila Velha, com destino à Capital.

A reportagem passou pelas praias de Itaparica e Itapoã, Praia da Costa, Morro do Moreno, Convento da Penha e fez a aproximação no Eurico de Aguiar Salles pelo mar, assim como vai acontecer com as aeronaves comerciais que pousarem pela cabeceira 2 da nova pista. Do aeroclube até o aeroporto, foram cerca de oito minutos.

O procedimento sobre o novo complexo aeroportuário teve a autorização da torre de controle e seguiu todas as regras de segurança.

Do alto, foi possível ver a nova pista, com 2.058 metros e já sinalizada, a pista atual, que tem 1.750 metros, as pistas para taxiamento e o pátio dos aviões, os dois terminais de passageiros - o atual e o novo -, a torre de controle, a unidade do Corpo de Bombeiros, a área de estacionamento, além do novo acesso pela Avenida Adalberto Simão Nader, ainda em fase de obras.

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QUASE LÁ

As obras do novo aeroporto estão na reta final. Segundo a Infraero, 99% delas já foram concluídas. Ao todo, R$ 559,4 milhões foram investidos neste empreendimento.

Até a última sexta-feira (16) das 88 unidades comerciais no novo Eurico de Aguiar Salles, 47 já haviam confirmado a operação para o dia 29.

Desta forma, podemos dizer que, a princípio, 53% das lojas estarão em funcionamento logo após a inauguração, no dia 29. Se incluir as companhias aéreas (unidades operacionais), esse percentual sobe para 64%. Assim, de um total de 154 unidades, comerciais e operacionais, 99 estarão ocupadas, afirmou o diretor de negócios comerciais da Infraero, Marx Martins Rodrigues.