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Obra

Vídeo exclusivo mostra sobrevoo na nova pista do Aeroporto de Vitória

Novo terminal de passageiros terá entrada pela Avenida Adalberto Simão Nader

Publicado em 19 de Março de 2018 às 20:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 20:04
A poucos dias da inauguração do Aeroporto de Vitória, prevista para o próximo dia 29, o Gazeta Online fez um sobrevoo na nova estrutura. O voo, em um ultraleve avançado e sob o comando do piloto Alfredo Ghidini, aconteceu na tarde do último domingo (18) e saiu do Aeroclube do Espírito Santo, na Barra do Jucu, em Vila Velha, com destino à Capital.
A reportagem passou pelas praias de Itaparica e Itapoã, Praia da Costa, Morro do Moreno, Convento da Penha e fez a aproximação no Eurico de Aguiar Salles pelo mar, assim como vai acontecer com as aeronaves comerciais que pousarem pela cabeceira 2 da nova pista. Do aeroclube até o aeroporto, foram cerca de oito minutos.
O procedimento sobre o novo complexo aeroportuário teve a autorização da torre de controle e seguiu todas as regras de segurança.
Do alto, foi possível ver a nova pista, com 2.058 metros e já sinalizada, a pista atual, que tem 1.750 metros, as pistas para taxiamento e o pátio dos aviões, os dois terminais de passageiros - o atual e o novo -, a torre de controle, a unidade do Corpo de Bombeiros, a área de estacionamento, além do novo acesso pela Avenida Adalberto Simão Nader, ainda em fase de obras.
VEJA AS IMAGENS
QUASE LÁ
As obras do novo aeroporto estão na reta final. Segundo a Infraero, 99% delas já foram concluídas. Ao todo, R$ 559,4 milhões foram investidos neste empreendimento.
Até a última sexta-feira (16) das 88 unidades comerciais no novo Eurico de Aguiar Salles, 47 já haviam confirmado a operação para o dia 29.
Desta forma, podemos dizer que, a princípio, 53% das lojas estarão em funcionamento logo após a inauguração, no dia 29. Se incluir as companhias aéreas (unidades operacionais), esse percentual sobe para 64%. Assim, de um total de 154 unidades, comerciais e operacionais, 99 estarão ocupadas, afirmou o diretor de negócios comerciais da Infraero, Marx Martins Rodrigues.
Entre essas lojas, estão negócios como restaurante, lotérica, sorveteria, cafeteria, farmácia, pastelaria, locadoras de veículos, chocolateria, pipocaria, padaria, entre outros.

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