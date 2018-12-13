Vendas no varejo recuam 0,4% em outubro ante setembro

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As vendas do comércio varejista recuaram 0,4% em outubro ante setembro, na série com ajuste sazonal, informou nesta quinta-feira, 13, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em comparação com o mesmo mês do ano anterior, as vendas aumentaram 1,9%.

As vendas do varejo acumularam crescimento de 2,2% no ano. No acumulado em 12 meses, houve avanço de 2,7%.

O resultado veio dentro do intervalo das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde uma queda de 0,80% a uma alta de 0,90%, mas abaixo da mediana calculada pelas instituições, que apontava para a estabilidade.