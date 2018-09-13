Vendas do varejo caem pela terceira vez consecutiva em julho

- Crédito: Reprodução/Pixabay

(IBGE). Este é o terceiro resultado negativo consecutivo, acumulando assim perda de 2,3% no período. As vendas do varejo em julho caíram 0,5% em relação a junho, informou nesta quinta-feira, 13, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Este é o terceiro resultado negativo consecutivo, acumulando assim perda de 2,3% no período.

Na série sem ajuste sazonal, as vendas recuaram 1,0% em relação a julho de 2017, interrompendo sequência de 15 taxas positivas seguidas e com cinco das oito atividades registrando queda.

Após dois meses consecutivos de queda nas vendas, de 1,2% em maio e de 0,3% em junho, a maioria das expectativas do mercado indicava expansão do comércio. A mediana das 34 estimativas coletadas pelo Projeções Broadcast ficou em alta de 0,30%, com intervalo entre retração de 0,40% a aumento de 1,10%.

Antes do resultado oficial, a analista da Tendências Consultoria Isabela Tavares previa alta de 0,70% das vendas devido ao desempenho do setor de supermercados. "Foi o setor mais afetado em junho, por causa da restrição de oferta e repique de preços provocados pela greve dos caminhoneiros, o que prejudicou as vendas. Agora deve haver uma recuperação", explicou.