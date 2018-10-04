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Crescimento

Vendas de veículos crescem 7,1% em setembro, diz Anfavea

Levantamento leva em consideração veículos leves, caminhões e ônibus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2018 às 17:39

Publicado em 04 de Outubro de 2018 às 17:39

Pátio de montadora em São Bernardo do Campo, em São Paulo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A venda de veículos novos no país foi de 213.339 unidades em setembro, crescimento de 7,1% na comparação com o mesmo mês no ano passado, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (04) pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). O levantamento leva em consideração veículos leves, caminhões e ônibus.
Em relação a agosto, houve queda já esperada de 14,2%, devido ao número reduzido de dias úteis (quatro dias a menos). O acumulado de janeiro a setembro, registrou aumento de 14% em relação ao mesmo período de 2017.
Foram produzidos, em setembro, 223.115 mil veículos, o que representa queda de 6,3% sobre setembro de 2017, reflexo da retração nas exportações para a Argentina, que passa por crise econômica. De acordo com Antonio Carlos Megale, presidente da Anfavea, as montadoras têm ajustado a produção conforme a redução de exportações. Na comparação com agosto, houve queda de 23,5%.
A exportação registrou queda de 34,5% em setembro na comparação com o mesmo mês em 2017. Em relação a agosto, a redução foi de 29,7%. No acumulado do ano, a queda foi de 8% em relação ao mesmo período de 2017. A Argentina, que antes respondia por 70% das exportações brasileiras, caiu para 50% no mês passado. A busca por novos mercados para escoar a exportação é vista como alternativa  o Chile aumentou em 22% as importações do Brasil.
O número de empregos no setor automotivo mostrou estabilidade, sem variação entre agosto e setembro deste ano. Em relação a setembro do ano passado, foi registrada alta de 3,6%. Em setembro, 132.480 pessoas eram funcionárias de montadoras.
ELEIÇÕES
O presidente da Anfavea afirmou que a economia está descolada do cenário eleitoral brasileiro. Temos muito mais incertezas no campo político que econômico, disse. Segundo Megale, os indicadores macroeconômicos são positivos, com a taxa de juros e a inflação estáveis, e há oferta de crédito em crescimento pelos principais bancos. Todos esses fatores nos levam a ter uma visão mais otimista.
Diante da melhora na economia, a Anfavea refez as previsões para o final do ano. A projeção para o licenciamento de veículos foi revista de 11,7% para 13,7%. A produção, que pode ser afetada pela queda nas exportações, passou de 11,9% para 11,1%. As exportações devem ter um resultado pior, com revisão de zero para -8,6%.

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