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País

Venda de veículos usados cresceu 6,5% no ano passado

Fenauto registrou a comercialização de 14,2 milhões de veículos seminovos e usados frente aos 13,3 milhões de 2016
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2018 às 15:37

Publicado em 03 de Janeiro de 2018 às 15:37

Segundo a entidade, a venda de veículos em dezembro subiu 15,1% em relação a novembro Crédito: Arquivo
O mercado de veículos seminovos e usados fechou o ano de 2017 com crescimento de 6,5%, em relação a 2016. Durante o ano passado, a Federação Nacional das Associações de Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto) registrou a comercialização de 14,2 milhões de veículos seminovos e usados frente aos 13,3 milhões de 2016.
"Esperamos que a economia do país possa retomar sua dinâmica este ano para que esse resultado positivo venha a se manter em 2018", disse em nota o presidente da Fenauto, Ilídio dos Santos,
Segundo a entidade, a venda de veículos em dezembro subiu 15,1% em relação a novembro. No mês foram comercializados 1,3 milhão de veículos frente aos 1,1 milhão em novembro.

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