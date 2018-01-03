Venda de veículos usados cresceu 6,5% no ano passado

Segundo a entidade, a venda de veículos em dezembro subiu 15,1% em relação a novembro Crédito: Arquivo

O mercado de veículos seminovos e usados fechou o ano de 2017 com crescimento de 6,5%, em relação a 2016. Durante o ano passado, a Federação Nacional das Associações de Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto) registrou a comercialização de 14,2 milhões de veículos seminovos e usados frente aos 13,3 milhões de 2016.

"Esperamos que a economia do país possa retomar sua dinâmica este ano para que esse resultado positivo venha a se manter em 2018", disse em nota o presidente da Fenauto, Ilídio dos Santos,