Veja onde pagar a conta de energia na Serra

Com a redução do número de pontos credenciados para o recebimento da conta de energia da EDP Espírito Santo, muitos consumidores têm encontrado dificuldades para localizar onde ainda é possível pagar a fatura. Para ajudar os moradores, o Procon da Serra divulgou uma lista dos 27 locais que atualmente recebem esse pagamento.

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ENTENDA

A dificuldade começou depois do término do contrato entre a EDP e o Banestes, que suspendeu o pagamento na rede Banesfácil. Com isso, os consumidores agora só conseguem realizar o pagamento no município em lojas, agência dos correios, farmácia, padaria e supermercados, por exemplo, ou em seus bancos, desde que sejam correntistas.

Não é autorizada a divulgação dos bancos que aceitam pagamento, seja por meio de débito automático ou caixa eletrônico, por exemplo. O cliente que quiser essa opção tem de procurar sua agência para se informar, explicou a diretora do Procon da Serra, Nívia Passos.

será aceito o pagamento até a próxima sexta-feira (20) das faturas que venceram no período de 3 a 13, e também aquelas com vencimento entre 14 e 19 deste mês. Não haverá cobrança de juros e multas, e o consumidor não precisar gerar um novo boleto, baste levar o boleto já vencido. Nívia lembra que, por meio de acordo entre a EDP Espírito Santo e o Procon Estadual,das faturas que venceram no período de 3 a 13, e também aquelas com vencimento entre 14 e 19 deste mês. Não haverá cobrança de juros e multas, e o consumidor não precisar gerar um novo boleto, baste levar o boleto já vencido.

Mas é importante o consumidor se informar e já procurar os pontos cadastrados para pagamento. Não aconselhamos ninguém a deixar para o dia 20 para evitar formar filas, finalizou a diretora do Procon.