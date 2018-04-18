Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Lista

Veja onde pagar a conta de energia na Serra

Lista foi divulgada pelo Procon da cidade a fim de auxiliar os moradores

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 17:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 17:58
Com a redução do número de pontos credenciados para o recebimento da conta de energia da EDP Espírito Santo, muitos consumidores têm encontrado dificuldades para localizar onde ainda é possível pagar a fatura. Para ajudar os moradores, o Procon da Serra divulgou uma lista dos 27 locais que atualmente recebem esse pagamento.
VEJA LISTA
 
 
ENTENDA
A dificuldade começou depois do término do contrato entre a EDP e o Banestes, que suspendeu o pagamento na rede Banesfácil. Com isso, os consumidores agora só conseguem realizar o pagamento no município em lojas, agência dos correios, farmácia, padaria e supermercados, por exemplo, ou em seus bancos, desde que sejam correntistas.
Não é autorizada a divulgação dos bancos que aceitam pagamento, seja por meio de débito automático ou caixa eletrônico, por exemplo. O cliente que quiser essa opção tem de procurar sua agência para se informar, explicou a diretora do Procon da Serra, Nívia Passos.
Nívia lembra que, por meio de acordo entre a EDP Espírito Santo e o Procon Estadual, será aceito o pagamento até a próxima sexta-feira (20) das faturas que venceram no período de 3 a 13, e também aquelas com vencimento entre 14 e 19 deste mês. Não haverá cobrança de juros e multas, e o consumidor não precisar gerar um novo boleto, baste levar o boleto já vencido.
Mas é importante o consumidor se informar e já procurar os pontos cadastrados para pagamento. Não aconselhamos ninguém a deixar para o dia 20 para evitar formar filas, finalizou a diretora do Procon.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados