Economia (BR)

Veja como o direito do arrependimento permite a devolução de produtos

Lei possibilita desistir de uma compra feita fora do estabelecimento comercial sem precisar justificar o motivo

Com o crescimento das compras pela internet, é cada vez mais comum adquirir produtos sem vê-los pessoalmente antes. Embora seja uma opção prática, essa forma de consumo pode causar insatisfação quando o que chega não atende às expectativas. Para garantir a proteção do consumidor nessas situações, a legislação brasileira assegura o direito de arrependimento, que permite solicitar a devolução e o reembolso, mesmo que não haja qualquer defeito, desde que respeitado o prazo previsto em lei >

Previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), esse dispositivo permite desistir de uma compra feita fora do estabelecimento comercial sem precisar justificar o motivo. “Esse é um direito que protege o consumidor justamente em situações onde ele não teve contato físico com o produto ou não pôde avaliar a contratação com total clareza, como acontece em compras feitas online, por telefone ou até mesmo em domicílio”, explica a advogada e consultora jurídica Dra. Lorrana Gomes. >