Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Melhora

Varejo tem alta de 0,3% em março, diz IBGE

Apesar da alta nas vendas no mês de março, cinco de oito atividades tiveram comportamento negativo, destacando-se a queda do grupo de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo

Publicado em 

09 mai 2019 às 13:07

Publicado em 09 de Maio de 2019 às 13:07

Compras, varejo, mercado Crédito: Reprodução/Pixabay
Após estabilidade apresentada em fevereiro, o volume de vendas do varejo brasileiro cresceu 0,3% em março, na comparação com o mês anterior, informou o IBGE nesta quinta-feira (9). Já na relação com março de 2018, o setor apresentou queda de 4,5%.
A expectativa de economistas consultados pela agência Bloomberg era que o crescimento ficasse em 0,9% na relação mês a mês, e de queda de 2,4% na comparação com o mesmo mês do ano passado.
Apesar da alta nas vendas no mês de março, cinco de oito atividades tiveram comportamento negativo, destacando-se a queda do grupo de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-0,4%), que tem forte influência no índice. 
Dos setores que avançaram estavam artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, perfumaria e cosméticos (1,4%), outros artigos de uso pessoal e doméstico (0,7) e equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (2,9%).
Com a divulgação dos dados de março, o primeiro trimestre se encerra também em alta de 0,3%.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados