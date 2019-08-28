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Crise amazônica

Vans, Kipling e outras 16 marcas suspendem compra de couro do Brasil

Por conta da repercussão das queimadas na Amazônia relacionadas ao agronegócio no país, empresas estrangeiras cancelaram a importação

Publicado em 28 de Agosto de 2019 às 11:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2019 às 11:01
Couro: produto brasileiro é exportado Crédito: Shutterstock
Marcas internacionais, como Timberland, Vans e Kipling, suspenderam a compra de couro brasileiro devido às notícias relacionando as queimadas na região amazônica com o agronegócio no país, segundo informações do CICB (Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil) enviadas ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, nesta terça-feira (27).
> Crise na Amazônia pode ter impacto bilionário nas exportações do ES
"Recentemente, recebemos com muita preocupação o comunicado de suspensão de compras de couros a partir do Brasil de alguns dos principais importadores mundiais. Este cancelamento foi justificado em função de notícias relacionando queimadas na região amazônica ao agronegócio do país", disse o presidente da CICB, José Fernando Bello, no documento para o ministro, que foi internado na manhã desta quarta-feira em UTI de hospital em Brasília.
Entre as marcas que já solicitaram a suspensão de compra de couro do Brasil estão Timberland, Dickies, Kipling, Vans, Kodiak, Terra, Walls, Workrite, Eagle Creek, Eastpack, JanSport, The North Face, Napapijri, Bulwark, Altra, Icebreaker, Smartwoll e Horace Small.
"Entendemos com muita clareza o panorama que se dispõe nesta situação, com uma interpretação errônea do comércio e da política internacionais acerca do que realmente ocorre no Brasil e o trabalho do governo e da iniciativa privada com as melhores práticas em manejo, gestão e sustentabilidade", afirmou Bello.
No documento, ele também pede ao ministério uma atenção especial à situação a qual o setor enfrenta, afirmando que é "inegável a demanda de contenção de danos à imagem do país no mercado externo sobre as questões amazônicas".

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