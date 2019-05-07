Valor da conta de luz deve cair mais de 6% no Espírito Santo

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) calculou. As casas de 70 municípios atendidos pela rede de baixa tensão da EDP devem ter redução de 6,79% nas contas. Já a alta tensão de 6,35%. A EDP anunciou nesta terça-feira (7) que a partir de agosto a conta de luz do capixaba deve ficar em média em 6,66% mais em conta. Essa é a previsão de reajuste preliminar que acalculou. As casas de 70 municípios atendidos pela rede de baixa tensão da EDP devem ter redução de 6,79% nas contas. Já a alta tensão de 6,35%.

Your browser does not support the audio element. Valor da conta de luz deve cair mais de 6 por cento no Espírito Santo









A redução será válida para quase 1,5 milhão de unidades consumidoras atendidas pela EDP. Na prática, um consumidor médio, que paga R$ 155 por mês, por exemplo, com a redução tarifária passará a pagar R$ 144,67, uma economia de R$ 10,33.

O reajuste faz parte do processo de revisão tarifária proposto pela Aneel à EDP e será concretizado apenas no segundo semestre do ano. Com base nas despesas, investimentos e arrecadação, a agência reguladora propõe a cada três anos aumento, manutenção ou redução da tarifa cobrada.

Os índices propostos passam por uma audiência pública, que começou ontem e vai até junho, e em julho são consolidados. “Nesse meio tempo, o percentual pode sofrer alterações, mas com certeza não deve mudar muito. Após consolidado, a redução deve ficar na ordem de 6%, podendo variar para mais ou menos”, comentou o diretor de regulação da EDP, Donato da Silva Filho, em coletiva à imprensa na tarde de ontem.

Se a previsão se concretizar, residências e comércios cativos atendidos pela rede de baixa tensão da EDP terão redução de 6,79% nas contas, e indústrias da rede de alta tensão terão redução de 6,35%. Já para consumidores residenciais de baixa tensão da categoria B, composta por unidades de baixa renda e rurais, por exemplo, a redução será de 7,71%. A revisão trienal substituirá o reajuste anual nas contas de luz que ocorre em agosto.

Informações foram passadas durante coletiva de imprensa na EDP na tarde desta terça-feira (7) Crédito: Siumara Gonçalves

Devido a seca de 2013 e 2014, a EDP precisou comprar energia de termelétricas, o que encareceu os custos. O procedimento, segundo Donato, foi feito como medida emergencial por diversas empresas do país. Em 2013 as fornecedoras de energia recorreram à Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) e pegaram R$ 14 bilhões emprestados.

No ano seguinte, a necessidade de captar recursos permaneceu. Para isso, foi criada a Conta-ACR, que captava recursos com bancos. A previsão inicial era de que o pagamento do empréstimo terminasse apenas em abril de 2020. “Em 2014, como havíamos esgotado esse fundo, foi montado um consórcio com bancos e pegamos mais R$ 21,75 bi emprestados. Neste ano, a EDP finalizou o pagamento da parte dela da dívida”, explicou o diretor.

INVESTIMENTO

Nos últimos quatro anos, a EDP investiu mais de R$ 1 bilhão em expansão e modernização da rede elétrica, combate às perdas, infraestrutura e atendimento ao cliente. A expectativa para este ano é de R$ 300 milhões.

Sobre reajustes, a Luz e Força Santa Maria informou que a revisão da tarifa só acontecerá em 2021.