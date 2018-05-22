Vale vai comprar a parte da BHP na Samarco, diz colunista

Samarco, em Anchieta Crédito: Marcelo Prest | GZ

A mineradora Vale vai comprar a parte da BHP Billiton no controle da Samarco. A informação foi publicada na coluna do jornalista José Casado, do jornal O Globo, nesta terça-feira (22) e já movimenta os bastidores da indústria da mineração.

O acordo teria acontecido entre os executivos Fabio Schavartsman, da Vale, e Andrew Mackenzie, da BHP Billiton. Segundo o colunista, a Vale compraria os 50% de sua sócia, BHP, e assumiria o controle da Samarco, que está paralisada há dois anos.

Desde o rompimento da barragem em Mariana, em Minas Gerais, em novembro de 2015, vários prazos para a retomada da Samarco foram estipulados. A dependência de autorizações ambientais tem levado essas previsões a não se cumprirem. A volta das atividades deverá ser gradual. A mineradora começará a atuar com apenas 26% da capacidade.

No Espírito Santo, somente uma usina das quatro existentes em Anchieta será religada, a princípio. A quarta planta de pelotização, a maior de todas, será deixada por último, afirma o presidente Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico (Sindifer), Lúcio Dalla Bernardina, que prevê para o primeiro trimestre de 2019 o retorno da produção.

A Samarco confirma que não regressará com força total e que adotará um modelo escalonado para atender às exigências dos licenciamentos ambientais.

Antes da tragédia em Mariana, a Samarco representava quase 6% do Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo. Em 2016, por conta do desastre ambiental, que matou 18 pessoas e deixou um desaparecido, a economia do Estado encolheu 12,2%. Os prejuízos foram consequência tanto da paralisação do parque industrial em Anchieta como também pela contaminação do Rio Doce, episódio que afetou diversos setores, como o pesqueiro.

MINERADORA DESMENTE NEGOCIAÇÃO

A Vale nega que haja qualquer negociação em curso, ou que tenha chegado a um entendimento para a compra da participação de BHP na Samarco.

Questionadas sobre o assunto, as companhias informaram que "seguem focadas priorizando o suporte à Samarco para a retomada de suas operações, bem como à Fundação Renova nos programas de reparação e compensação das áreas e comunidades afetadas pelo rompimento da barragem".



