AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Economia
  • Vale retoma estudos para criar nova empresa de metais básicos e fazer IPO
Mineração

Vale retoma estudos para criar nova empresa de metais básicos e fazer IPO

A separação das atividades de minério de ferro das de metais básicos já foram discutidas pela mineradora em meados dos anos 2010, mas a proposta não evoluiu. Agora o mercado está mais favorável e alternativa voltou a ser analisada

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 15:17

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 abr 2021 às 15:17
Portaria da mineradora Vale na unidade de Tubarão, em Camburi
Portaria da mineradora Vale na unidade de Tubarão, em Camburi Crédito: Vitor Jubini - 08/02/2018
Vale retomou estudos para separar suas operações de metais básicos com possibilidade de lançamento de ações de uma nova companhia em bolsa de valores. O presidente da companhia, Eduardo Bartolomeo, disse, porém, que ainda não há decisão tomada.
A separação das atividades de minério de ferro das de metais básicos já foram discutidas pela mineradora em meados dos anos 2010, mas a proposta não evoluiu. Agora, com a perspectiva de crescimento da demanda por esses metais para a produção de carros elétricos, a alternativa volta a ser analisada.

Veja Também

Produção da Vale no ES cai no 1º trimestre; lucro geral cresce 2.220,5%

Entenda como a Vale está ficando cada vez mais gringa e o que pode mudar na empresa

"Sempre olhamos as opções que estão ao nosso alcance", disse o executivo em conferência telefônica com analistas nesta terça (27) para detalhar o lucro recorde de R$ 30,5 bilhões registrado no primeiro trimestre de 2021. "Claro que olhamos a opção [de separar] base metals [metais básicos]."
A Vale é a maior produtora global de níquel e tem operações também em cobre e cobalto, minerais fundamentais para a produção de baterias para a indústria automotiva. Bartolomeo diz que a posição da mineradora nessa frente é uma vantagem.
"A gente nos vê, de fato, como uma das poucas empresas ESG [sigla para classificar companhias com preocupação ambiental, social e de governança], verde e com portfólio muito grade de produtos ligados ao carro elétrico", afirmou.
A capacidade global de produção desses metais é vista pela indústria automobilística como um dos gargalos para o crescimento da demanda. Em julho de 2020, o presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, fez apelo às mineradoras globais para ampliar a produção.
"A Tesla lhes dará um contrato gigante por um longo período se vocês produzirem níquel de maneira eficiente e ambientalmente correta", afirmou.

Veja Também

STJ vê "insegurança" e suspende atividades em barragem da Vale em MG

Samarco entra com pedido de recuperação judicial para manter operações

No primeiro trimestre, a Vale produziu 76,5 mil toneladas de cobre, 48,5 mil toneladas de níquel e 714 toneladas de cobalto. A empresa tem operações nesses segmentos no Brasil no Canadá e na Indonésia. Sua entrada no negócio de níquel se deu por meio da aquisição da canadense Inco, em 2006.
Embora tenham porte global, a produção de metais básicos representa apenas uma fração dos ganhos da Vale com minério de ferro, seu principal produto. No primeiro trimestre, aqueles garantiram à empresa R$ 5,5 bilhões em Ebitda, indicador que mede a geração de caixa. Já o minério rendeu R$ 42,8 bilhões.
Bartolomeo diz que o olhar da administração da companhia para os metais básicos tem dois focos: um é o rearranjo das operações e outro, o aumento da produtividade dos ativos hoje em operação.
No fim de março, a companhia vendeu de uma produtora de níquel em Nova Caledônia, território francês no Oceano Pacífico, a empresa formada por executivos e trabalhadores que prestavam serviços à Vale no local, em parceria com a trading Trafigura.
"A gente tem que trabalhar nas fundações do negócio e estar pronto para as opcionalidades do negócio. As fundações são os projetos, que são importantíssimos se formos fazer um IPO [sigla para oferta inicial de ações]", comentou.

Veja Também

PicPay entra com pedido de abertura de capital na bolsa americana Nasdaq

5 empresas do ES sonham entrar na Bolsa para crescer pelo país e no mundo

A administração da companhia considera que, com a retomada de minas suspensas após a tragédia de Brumadinho e o acordo com o governo de Minas Gerais para bancar a reparação dos danos, conseguiu reduzir os riscos sobre suas operações de minério de ferro.
Com a escalada das cotações internacionais, vem garantindo uma geração de caixa superior à estimada, o que motivou o anúncio, em abril, de recompra de até 5,3% de suas ações, sem prejuízo à promessa de distribuir elevados dividendos a seus acionistas.
Os altos preços do minério levaram a empresa a decidir ampliar a produção na região Centro-Oeste, área com custos logísticos mais elevados do que as operações no Pará e em Minas Gerais.
A piora na pandemia, porém, ainda é vista como um risco, principalmente sobre os cronogramas de manutenções e projetos de investimento que demandam a mobilização de grande número de pessoas. "A pandemia da Covid tem avançado no Brasil de forma indesejável", afirmou Bartolomeo.
A empresa diz que ainda não sofreu impactos nas atividades de produção, mas a contaminação vem retardando obras em suas unidades. Atualmente, cerca de 25% dos funcionários da mineradora trabalham em home office.

Veja Também

Recuperação judicial da Samarco deve preservar 1,6 mil empregos no ES

Pedido de recuperação judicial da Samarco não vai impactar operações

Usina da Vale soterrada pela lama da Samarco recebeu mais de R$ 500 milhões

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vale SA Bolsa de Valores
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões para os signos de 20 a 26 de julho de 2026
Imagem BBC Brasil
'As Malvinas são argentinas': o que diz a regra da Fifa e o que aconteceu com jogadores que se manifestaram
Imagem de destaque
O que necropsias revelam sobre o risco de morte cardíaca entre fisiculturistas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados