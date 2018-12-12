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Negócios

Vale compra empresa de tecnologia de beneficiamento de minério

Mineradora anunciou acordo para adquirir a New Steel, empresa que desenvolve tecnologias inovadoras de beneficiamento de minério de ferro

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 13:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2018 às 13:36
Vale Crédito: Reprodução
A mineradora Vale informou na noite desta terça-feira (11), que assinou um acordo com a Hankoe FIP para adquirir por cerca de R$ 1,95 bilhão (US$ 500 milhões) a New Steel, uma empresa que desenvolve tecnologias inovadoras de beneficiamento de minério de ferro.
A New Steel, informou a Vale, possui atualmente patentes de processos de concentração a seco (FDMS, na sigla em inglês) em 56 países.
Essa tecnologia apoiará o desenvolvimento das iniciativas de pellet feed de alta qualidade da Vale, incluindo o projeto de pellet feed 20 Mtpa do Sistema Sudeste, disse a mineradora brasileira.
A Vale tem focado em vendas de minério de ferro de maior qualidade, apoiada principalmente pelo projeto S11D, no Pará, em meio à forte demanda da China pelo produto menos poluente.
Com uma forte geração de caixa pela venda do seu minério premium, a Vale anunciou na semana passada a compra de fatia majoritária na empresa de mineração Ferrous Resources por cerca de US$ 550 milhões.
A Vale tem dito que utilizará parte de seus recursos para aquisições de menor porte.
Segundo a Vale, a expectativa é de que a transação da New Steel seja concluída em 2019, sujeita à satisfação de certas condições precedentes, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

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