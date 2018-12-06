Vale compra controle da Ferrous por US$550 milhões

O grupo americano Icahn Enterprises anunciou nesta quarta-feira (5) a venda de sua participação de 77% na empresa de mineração Ferrous Resources para a Vale por cerca de US$ 550 milhões, incluindo dívidas.
Com sede em Belo Horizonte, a Ferrous Resources do Brasil foi fundada em 2007 e possui cinco minas na região do Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais.
A Icahn Enterprises adquiriu pela primeira vez uma participação na Ferrous em 2012 e, subsequentemente, adquiriu seu controle em 2015.
Segundo a Icahn, a transação deve ser concluída em 2019, sujeita ao recebimento de aprovação antitruste no Brasil. A transação não está sujeita a due diligence.