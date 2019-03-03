Vale anuncia novos nomes para a presidência e diretoria da empresa

Eduardo de Salles Bartolomeo, atual diretor-executivo de metais básicos da Vale, assume o cargo de diretor-presidente interino da mineradora Crédito: Divulgação

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anunciou neste sábado (2) que o executivo Eduardo de Salles Bartolomeo, atual diretor-executivo de metais básicos da mineradora, assume o cargo de diretor-presidente interino, no lugar de

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O conselho de administração da companhia se reuniu desde a noite desta sexta-feira (1) após receber do Ministério Público Federal, do Ministério Público de Minas Gerais, da Polícia Federal e da Polícia Civil de Minas a recomendação de afastar 14 profissionais da empresa durante o andamento das investigações sobre a tragédia que deixou mais de 300 vítimas, entre mortos e desaparecidos, após o rompimento de uma barragem da Vale em Brumadinho, no dia 25 de janeiro.

Schvartsman e outros três diretores -Peter Poppinga, diretor-executivo de ferrosos e carvão, Lucio Flávio Gallon Cavalli, diretor de planejamento e desenvolvimento de ferrosos e carvão, e Silmar Magalhães Silva, diretor de operações do corredor sudeste- se afastaram temporariamente dos cargos neste sábado (02). De acordo com comunicado divulgado pela Vale, os próprios diretores enviaram pedidos de afastamento temporário de suas funções, que foram aceitos pela companhia.