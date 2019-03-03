Vale anuncia novos nomes para a presidência e diretoria da empresa

A
anunciou neste sábado (2) que o executivo Eduardo de Salles Bartolomeo, atual diretor-executivo de metais básicos da mineradora, assume o cargo de diretor-presidente interino, no lugar de
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O conselho de administração da companhia se reuniu desde a noite desta sexta-feira (1) após receber do Ministério Público Federal, do Ministério Público de Minas Gerais, da Polícia Federal e da Polícia Civil de Minas a recomendação de afastar 14 profissionais da empresa durante o andamento das investigações sobre a tragédia que deixou mais de 300 vítimas, entre mortos e desaparecidos, após o rompimento de uma barragem da Vale em Brumadinho, no dia 25 de janeiro.
Schvartsman e outros três diretores -Peter Poppinga, diretor-executivo de ferrosos e carvão, Lucio Flávio Gallon Cavalli, diretor de planejamento e desenvolvimento de ferrosos e carvão, e Silmar Magalhães Silva, diretor de operações do corredor sudeste- se afastaram temporariamente dos cargos neste sábado (02). De acordo com comunicado divulgado pela Vale, os próprios diretores enviaram pedidos de afastamento temporário de suas funções, que foram aceitos pela companhia.
Na mensagem, a empresa diz que seu "conselho de administração permanece em prontidão, na busca de um relacionamento transparente e produtivo com as autoridades brasileiras visando o esclarecimento dos fatos, a reparação apropriada dos danos e a integridade da empresa e que manterá a sociedade e os mercados informados sobre qualquer fato novo".