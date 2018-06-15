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FIZEMOS O TESTE

Vale a pena usar a Segunda Ponte para não ter que pagar pedágio?

Com a isenção de pedágio na Terceira Ponte para quem vai a Vila Velha e cobrança de R$ 2 para quem vai à Capital, muitos têm dito que vão usar a Segunda Ponte como rota alternativa para chegar a Vitória. Para o bolso, vale ou não vale?

Publicado em 15 de Junho de 2018 às 20:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2018 às 20:21
Quem segue de Vitória para Vila Velha não vai pagar pedágio a partir do próximo domingo; em contrapartida, valor sobe para R$ 2 para motoristas que vão à capital Crédito: Eduardo Dias | Arquivo
A mudança que será promovida na Terceira Ponte, com a cobrança de pedágio apenas no sentido Vila Velha x Vitória, pode fazer com que muitos motoristas usem a Segunda Ponte para chegar à Capital, e assim economizar R$ 2 de pedágio. Mas será que essa "estratégia" vale a pena e rende economia? A reportagem do Gazeta Online fez um teste.
 A isenção da cobrança para quem sai de Vitória com destino à Vila Velha começa a valer a partir da 0h deste domingo (17). Em contrapartida, o pedágio  que é de R$ 1  sobe para R$ 2 para quem sair de Vila Velha com destino à Capital 
Às 10 horas desta sexta-feira (15)  com o trânsito, relativamente, tranquilo  a reportagem fez o trajeto: Prefeitura de Vitória, em Bento Ferreira x Terminal de Itaparica, em Vila Velha, passando pela Terceira Ponte. No total foram 13,5 km percorridos em meia hora. 
Para voltar à Prefeitura de Vitória, a reportagem passou pela Segunda Ponte, passando pela Rodovia Darly Santos e a Avenida Carlos Lindenberg. O percurso é 2,2 quilômetros mais extenso, com 15,7 km de distância. O tempo gasto na volta foi menor: 25 minutos. 
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VAMOS AO QUE INTERESSA
Com essa diferença na distância, levando em conta o último preço médio da gasolina divulgado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP)  de R$ 4,47  um carro que faz 10 quilômetros por litro, o motorista gastaria R$ 0,98 a mais de gasolina passando pela Segunda Ponte. Portanto, economizaria R$ 1 (considerando que pagaria R$ 2 de pedágio, se voltasse pela Terceira Ponte).
Então, reforçando: considerando o trajeto de exemplo que a nossa reportagem fez e, levando em conta que o valor do pedágio passa para R$ 2 para quem sai de Vila Velha com destino a Vitória, valeria a pena usar a Segunda Ponte, mas a economia seria de apenas R$ 1,02.
RELATIVO DE ACORDO COM O DESTINO
Os cálculos podem ser outros, de acordo com o destino escolhido pelo motorista, e nem sempre a escolha do trajeto pode valer a pena.
Ainda considerando o preço médio da gasolina, segundo a ANP, que é de R$ 4,47, e que o carro faça 10km por litro, somente valeria a pena usar a Segunda Ponte para escapar do pedágio se o seu trajeto for igual ou menor que 4,4 quilômetros.
Se optar pela Segunda Ponte, mas o trajeto dessa "estratégia" for superior a 4,4 quilômetros, abandone o plano. O melhor será pagar R$ 2 de pedágio e seguir para Vitória pela Terceira Ponte mesmo.
Como referência para você ter uma noção de distância: 4,4 km equivale aproximadamente ao trajeto entre o Hospital São Lucas e a Assembleia Legislativa (4,2 km) ou mesmo toda a extensão da Praia de Camburi (4,9 km).
ENTENDA O CÁLCULO
Basta fazer uma regra de três simples com a fórmula abaixo, de acordo com a quantidade de quilômetros que seu carro faz por litro e fazendo os dois trajetos observando a distância de cada um pelo hodômetro do carro. 
A fórmula
Você precisa tirar um valor (X), que é a divisão do preço médio do litro da gasolina pelo número de quilômetros que o seu carro faz por litro. 
Com o valor (Xdefinido, basta multiplicá-lo pela diferença de quilômetros entre seu trajeto pela Terceira Ponte e seu trajeto alternativo passando pela Segunda Ponte. 
Exemplo da reportagem
No exemplo feito pela reportagem do Gazeta Online, o cálculo foi o seguinte: foi dividido o valor de R$ 4,47 (preço médio atual da gasolina) por 10 (considerando um carro que percorre 10 km a cada 1 litro de gasolina). O valor de X foi 0,447.
Multiplicando esse número por 2,2 - que é a diferença da distância percorrida do Terminal de Itaparica até a Prefeitura de Vitória passando pela Terceira Ponte e pela Segunda Ponte - o valor a mais que teria que pagar pela gasolina seria de R$ 0,98.
Quando tiver valendo a cobrança de R$ 2,00 na volta pela Terceira Ponte, será melhor - nesse exemplo - gastar R$ 0,98 a mais pela gasolina, economizando assim R$ 1,02.

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