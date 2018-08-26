Vai abrir um negócio? Veja como ter crédito para tirar sonho do papel

Martha e Mônica pegaram empréstimo e abriram um restaurante em Viana Crédito: Andressa Mota/Prefeitura de Viana

Não basta ter uma boa ideia e uma projeção de lucro perfeita. Para começar um negócio, o primeiro e mais complicado passo é ter dinheiro. É nessa hora que as linhas de crédito especiais para pequenos negócios podem ajudar quem quer empreender sem complicação.

As opções são muitas e variam até de acordo com o município. Em Viana, por exemplo, há uma linha de financiamento que será lançada no Feirão do Empreendedor, oferecida pelo Sicoob, que oferta crédito de até R$ 2,5 mil para ampliação, modernização e compra de máquinas e equipamentos de microempreendedores.

Com essa nova linha, o empreendedor de Viana vai poder financiar seu negócio dispensando apresentação de avalistas e consulta em órgãos de proteção ao crédito, como o Serasa, explica o prefeito do município, Gilson Daniel.

Uma opção para todos os municípios do Estado é o Nossocrédito. Os valores de empréstimo pelo programa variam de R$ 200 até R$ 7,5 mil para primeiro crédito. Até R$ 15 mil a partir do segundo crédito para capital de giro e até R$ 20 mil, a partir do segundo crédito, desde que para investimento fixo. Os prazos para pagamento do financiamento variam de 12 a 30 meses, com a possibilidade de carência de até 3 meses, de acordo com a especificidade, já incluído no prazo total.

AMPLIAÇÃO

Outra opção de financiamento é o Seguir Crescendo, destinado a empreendedores que já têm o próprio negócio estabelecido, mas querem desenvolvê-lo por meio da compra de mais produtos e equipamentos. A linha de crédito, oferecida pelo Bandes, que financia valores até R$ 50 mil, variando de acordo com o município.

Na Serra, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Paulo Meneguelli, explica que, além de facilitar o financiamento, é feito um trabalho de orientação. A gente faz a conversa, orienta para abrir e financiar, e ajuda a formatar o plano de negócios. O recurso é fundamental mas as vezes tem gente que não precisa do dinheiro, mas sim da orientação.

Para usar bem o recurso, uma dica é que o dinheiro levantado não pode ser totalmente gasto com um equipamento ou uma máquina, diz a analista do Sebrae-ES, Renata Braga. Ela lembra que é preciso ter capital para comprar os produtos, pagar taxas e para imprevistos.

Mônica Betini usou uma linha de crédito para crescer. Desempregada, ela alugou um carrinho para vender refeições e, com o financiamento, comprou seu próprio food truck. E não parou por aí. Em janeiro veio outra virada: um novo crédito possibilitou a abertura de um restaurante em Viana em parceria com sua mãe, Martha. Conseguimos um financiamento com juro bom, que se encaixou. Foi meu sexto empréstimo. Pago, pego outro, e vou ampliando, conta Mônica.

LINHAS DE CRÉDITO

NOSSOCRÉDITO

Vitória

Na primeira operação é possível obter empréstimo até R$ 7,5 mil e, a partir do segundo crédito, até R$ 15 mil, com pagamento em até 24 meses. A taxa de juros de 1,5% ao mês.

Vila Velha

Empreendedor que trabalha por conta própria e pequenos investidores podem obter crédit entre os aportes de R$ 200 a R$ 20 mil.

Cariacica

O limite para o primeiro crédito é de R$ 7,5 mil e a partir da segunda vez, o limite sobe para R$ 12 mil. A empresa deve ser registrada em Cariacica há pelo menos 6 meses.

Serra

Crédito de R$ 200,00 até R$ 20 mil e pode ser parcelado em até 30 meses.

Viana

Valores de R$ 200 até R$ 20 mil. Na primeira vez o crédito é limitado a R$ 7.5 mil.

Seguir Crescendo

O valor para capital de giro é de até R$ 25 mil com pagamento em até 36 vezes, de investimento fixo de até R$ 30 mil, e de investimento fixo e misto até R$ 50 mil. Os parcelamentos podem ser em até 60 vezes.

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