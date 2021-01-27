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Declaração

Vacina é a política econômica mais eficiente, diz presidente do Santander

De acordo com a presidente do Banco Santander, Ana Botín, há um otimismo cauteloso a respeito de 2021, do ponto de vista dos bancos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jan 2021 às 08:41

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 08:41

As vacinas servem para estimular o sistema imunológico que passa a reconhecer agentes que causam doenças produzindo anticorpos
A vacina é a política econômica mais eficiente para recuperação econômica, afirma presidente do Santander Crédito: Freepik
A presidente do Banco Santander, Ana Botín, afirmou nesta terça-feira (26) que a vacina é a política econômica mais eficiente para recuperação econômica. Segundo a executiva, há um otimismo cauteloso a respeito de 2021, do ponto de vista dos bancos.
"Obviamente que ter a vacina como a política econômica mais eficiente também significa que ainda existem muitas incertezas. Mas uma crise é uma grande oportunidade. Vimos a aceleração da digitalização e a transição para energias [mais sustentáveis]. Manter essas condições é a única estratégia de crescimento", afirmou a executiva em um painel do Fórum Econômico Mundial.
Segundo Botín, o setor bancário tem bastante liquidez, é altamente regulado e intensivamente supervisado, o que permite que o segmento dê segurança aos depositários e ajude na recuperação econômica.
"Precisamos pensar à frente, sobre como o sistema financeiro pode manter esse papel de sustentar a economia. Principalmente na Europa, onde os bancos respondem pela parte majoritária de empréstimos feitos a PMEs [pequenas e médias empresas], que são as mais afetadas e vulneráveis da crise", afirmou.
Botín disse, ainda, que parte do processo de evolução dos bancos e do fortalecimento do sistema financeiro deve passar pela digitalização do setor.

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"A digitalização é uma grande oportunidade para termos uma maior inclusão financeira. Mas é preciso também permitir que os bancos compitam. Querer que façamos tudo com as mãos atadas e presas atrás das costas não é justo. É preciso nivelar o campo de jogo", disse.
Em relação ao papel dos bancos na retomada econômica, o presidente da Axa, Thomas Buberl, afirmou que é necessário cautela para que as decisões de crédito sobre a economia não recaiam apenas sobre os bancos centrais.
"Temos os bancos centrais tomando decisões de crédito sobre a economia, o que tradicionalmente sempre foi papel dos bancos. É preciso cautela para que esse não se torne o novo normal, garantindo o bom funcionamento do setor bancário e financeiro", afirmou.
Para Buberl, apesar da importância do papel da política monetária na recuperação econômica, é preciso cuidado para não tirar o "mecanismo de seleção natural" dos mercados - situação que poderia acontecer pela injeção exagerada de estímulos na economia.
O executivo fez referência à teoria evolutiva proposta por Charles Darwin, na qual o ambiente atua como selecionador natural de características predominantes, fazendo com que apenas os organismos mais aptos ao ambiente sobrevivam. "São pontos importantes de atenção para os próximos passos".

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"A política monetária ajuda o mercado a se recuperar, mas é preciso cautela para que essas distorções da economia não se tornem normais", disse.
O presidente do Banco Popular da China, Yi Gang, também presente no painel, comentou sobre a necessidade de manter as políticas monetárias, fiscais e macroeconômicas ainda vigentes para assegurar uma retomada mais forte da atividade econômica.
Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 6,5% no quatro trimestre de 2020 em relação a igual período de 2019. No ano, o avanço foi de 2,3% na mesma base de comparação. O índice de desemprego naquele país terminou o ano passado em 5,6% -abaixo da estimativa de 6%.
"O Banco Popular da China injetou o equivalente a US$ 1,5 trilhão [aproximadamente R$ 8,1 trilhões] de liquidez no mercado ao longo do ano passado. A política monetária continuará a sustentar a economia mas, ao mesmo tempo, também estaremos atentos para os riscos", disse Gang.
O executivo afirma que entre os principais riscos estão os níveis de endividamento e inadimplência do país, além dos riscos externos e do fluxo de capital.
"Vamos manter o equilíbrio entre o apoio à recuperação econômica e à prevenção de riscos, garantindo políticas consistentes e das quais não sairemos de maneira prematura", afirmou Gang.

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