Vacas leiteiras, cachaças e mansões em leilão no ES

Itens em leilão: carro, loja em Vitória, sobrado em Cachoeiro e coleção de cachaça Crédito: Divulgação

De vacas leiteiras a mansões e apartamentos luxuosos. De mariolas a caixões e carrões esportivos. Tem de tudo nos leilões do Espírito Santo. E, segundo os leiloeiros do Estado, a procura dos capixabas por essa modalidade de compra aumenta a cada dia.

“Todo dia eu recebo pelo menos dez ligações de diferentes pessoas querendo informações sobre os itens que vão ser leiloados – e os leilões podem ser tanto pessoalmente quanto pela internet”, comenta o leiloeiro Sued Peter Bastos Dina.

“Hoje, os itens mais curiosos que tenho são Damião e Argentina – duas vacas leiteiras que vão ser leiloadas hoje. Mas eu já vendi de mariola a carro de funerária”, se diverte ao lembrar das ofertas.

Os leilões também são realizados pela Justiça, bancos, seguradoras, prefeituras e órgãos do governo estadual e federal – a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) e a Receita Federal, por exemplo, estão com editais de leilão abertos.

Um dos fatores que faz aumentar a procura por esse tipo de compra é o preço. Normalmente, os itens disponibilizados são arrematados com valores abaixo do que é registrado no mercado. Geralmente, o lance inicial gira em torno de 60% do valor avaliado. “Os leilões judiciais têm uma regra de que os itens não podem ser vendidos com preços inferiores a 50% da avaliação, mas eles também não chegam ao preço cheio de mercado”, lembra Sued Peter.

O leiloeiro Alexandre Buaiz, há mais de 40 anos no mercado, afirma que tem feito de dois a três leilões mensais e vendido em torno de 170 carros.

“Há um tempo, por exemplo, vendemos um Camaro 2018 que tinha rodado menos de três mil quilômetros. Ele estava avaliado em R$ 280 mil e o comprador arrematou por R$ 180 mil. Saiu feliz da vida”, conta. “Mas também já leiloei caixões. É uma coisa que ninguém gosta muito, mas todo mundo vai precisar um dia”, brinca Buaiz.

Dívidas e parcelas

De acordo com o leiloeiro Sued Peter Bastos Dina, muitos interessados têm dúvidas quanto ao parcelamento das compras e às dívidas dos imóveis ou veículos adquiridos em leilão.

“Essas dúvidas são muito comuns. É importante destacar que todas as compras podem ser parceladas – isso está regrado pelo Código de Processo Civil. Ele especifica que o parcelamento só não é possível nos casos em que um outro comprador proponha o pagamento à vista”, explica.

Já com relação às dívidas anteriores ao leilão, ele explica que elas continuam sob responsabilidade do antigo proprietário. Ou seja: os novos comprados pagam apenas o valor do item adquirido, sem pendências anteriores.

“Se, por exemplo, a pessoa compra um apartamento que está com o IPTU atrasado há dois anos, ela só vai precisar pagar o imposto a partir do momento em que arrematar o imóvel. As dívidas anteriores continuam sendo do antigo dono. O mesmo vale para a compra de um carro”, afirma.

Segundo o advogado especialista em Direito Empresarial, Rodolpho Zorzanelli Coqueiro, por conta dessas dívidas anteriores à compra é importante que o comprador transfira, o quanto antes, os itens comprados para o seu nome.

ALGUNS ITENS QUE VÃO A LEILÃO NO ESTADO

Vacas leiteiras

Duas vacas leiteiras – “Damião” e “Argentina” – avaliadas em R$ 12 mil vão ser vendidas por R$ 6 mil (lance mínimo).

Data: hoje.

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Dodge Journey

Uma Dodge Journey 2014, automática, está indo a leilão por R$ 44.465. Em sites especializados em veículos, o modelo é avaliado em R$ 80 mil. Diversos outros veículos também vão ser leiloados.

Data: 22/02.

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Camisas de malha

855 camisas de malha – de diferentes cores e tamanhos – estão à venda. Elas foram avaliadas em R$ 34.200 (R$ 40 cada), e serão vendidas com lances iniciais de R$ 17.100.

Data: 19/02.

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Bloco de granito

105 metros cúbicos de granito amarelado vão ser leiloados a partir de

R$ 52.500. O bloco foi avaliado em R$ 150 mil.

Data: 20/02.

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Loja na Praia do Canto

Uma loja no Edifício Beach Square Mall, na Rua Aleixo Neto, está sendo leiloada. Ela tem 51,12 metros quadrados e foi avaliada em R$ 329 mil. O lance mínimo é de R$ 164.500.

Data: 21/02.

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Sobrado em Cachoeiro

Um sobrado com quatro pavimentos, salão de festas, piscina, churrasqueira e mais de mil metros quadrados está sendo leiloado em Cachoeiro de Itapemirim.

O imóvel foi avaliado em R$ 2.100.000 e tem lance mínimo em R$ 1.470.000.

Data: 26/02.

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Coleção de cachaça

Uma coleção com mil garrafas de cachaça – seladas e originais – está sendo vendida por

R$ 47.400. A coleção foi avaliada em R$ 79 mil.

Data: 26/02.

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Sítio nas montanhas

Um sítio de 72,6 hectares em Domingos Martins com casa de colono, currais e terras para cultura está à venda por mais de R$ 6 milhões. O imóvel foi avaliado em

R$ 8.995.000.

Data: 26/02.

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