Uso de tecnologia reduz tempo em supermercado

A estudante de Psicologia Pâmela Ferreira de Santana usou e aprovou o autoatendimento para fugir das filas Crédito: Marcelo Prest

Para boa parte das pessoas, ir ao supermercado não é uma das melhores partes do dia, sobretudo em razão das filas. Porém, a implementação de novas tecnologias está revolucionando a forma de fazer compras, ajudando no controle dos gastos e na economia de tempo.

No Estado, uma rede supermercadista está implementando um aplicativo para leitura do código de barras que reduz em quase pela metade o tempo gasto na loja. É como se o consumidor fizesse a compra em um e-commerce mas na vida real.

O cliente escaneia o código de barras dos produtos que deseja, coloca no carrinho e, depois, finaliza a compra pelo aplicativo que vai gerar um código de barras único. Então, é só passar no caixa e pagar, explicou o diretor de Marketing e Membership do Sams Club Brasil, Rodrigo Novelli.

Segundo Novelli, em média, o cliente economiza 40% do tempo que gastaria passando item por item no caixa. Em um dia onde a pessoa esperaria cinco minutos na fila, usando o aplicativo o tempo cairia para três minutos, por exemplo, afirmou.

O serviço é oferecido desde junho deste ano e já está presente em 25 das 27 lojas da rede espalhadas pelo país. Na unidade de Vitória ele está em implantação. Entramos em contato com os clientes, que são associados pelo cartão da rede e informamos sobre o aplicativo. Essa tecnologia é inspirada em uma usada pela nossa rede nos Estados Unidos, relatou Novelli.

FACILIDADE

Uma outra rede de supermercados da Grande Vitória aposta em guichês de autoatendimento para diminuir o tempo de espera nas filas. O self-checkout, como é chamado, é o sistema do Extrabom para dar rapidez a compras de poucos itens.

A estudante de psicologia Pâmela Ferreira de Santana, 54 anos, contou que a praticidade é a melhor parte dessa tecnologia. Venho quase todos os dias comprar alguma coisa. Logo que implantaram comecei a usar, relatou.

Já Neide Castro, 61 anos, complementa que o fato de não ficar esperando na fila ou pelo troco ajuda muito. Essas são algumas das facilidades do autoatendimento, afirmou a aposentada.

De acordo com o diretor de Logística da Rede Extrabom, Ueliton Tonon, para usar o sistema o consumidor pode escolher os produtos normalmente e se dirigir ao guichê de autoatendimento. No totem há uma tela interativa com touch screen que orienta o consumidor quanto ao passo a passo. O uso dessa tecnologia está baseada na confiança que a empresa tem com o cliente, ressaltou.

Segundo Tonon, após passar cada item no leitor de código de barras, o cliente os deposita em uma caixa de acrílico ao lado, onde há uma balança. Dessa forma, o sistema pode checar se o produto comprado corresponde com que está sendo pesado.

Nesses caixas, o pagamento é feito exclusivamente com cartões de crédito, débito ou voucher.

Conheça mais tecnologias

Ferramentas

Identificação

Alguns supermercados adotaram o uso de etiquetas com chips de identificação por radiofrequência. Como o sistema captura a saída das mercadorias da prateleira é possível monitorar o nível de estoque.

Localizador

O Beacon é um minúsculo dispositivo que emite sinais que podem ser captados por smartphones e tablets. Com ele é possível identificar ofertas com base no hábito de consumo dos clientes. Também é possível encontrar produtos no supermercado.

Alertas via sensores

Um sistema conta o número de pessoas que entram e saem da loja a partir de sensores infravermelhos com sensibilidade ao calor. Os gerentes são acionados pelo sistema e podem optar por colocar mais caixas em funcionamento.

Prateleiras virtuais