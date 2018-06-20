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"Medidas de reequilíbrio"

UE vai impor tarifas a US$ 3,2 bi de produtos importados dos EUA

Bloco vai começar a cobrar tarifas de importação de 25% sobre uma série de produtos em resposta às tarifas anunciadas pelo governo norte-americano ao aço e alumínio

Publicado em 20 de Junho de 2018 às 12:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2018 às 12:43
O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Gage Skidmore | Flickr
A União Europeia vai começar a impor tarifas sobre 2,8 bilhões de euros (US$ 3,2 bilhões) em produtos importados dos Estados Unidos a partir de sexta-feira, 22, segundo anúncio da Comissão Europeia, braço executivo da UE. O bloco vai começar a cobrar tarifas de 25% sobre uma série de produtos, como produtos agrícolas e outros bens.
As chamadas "medidas de reequilíbrio" são em resposta à decisão dos EUA de adotar tarifas sobre importações de alumínio e de aço da UE, de 25% e 10%, respectivamente, desde o último dia 1º.
"As regras do comércio internacional, que elaboramos ao longo de anos lado a lado com parceiros americanos, não podem ser violadas sem reação de nossa parte. Nossa resposta é comedida, proporcional e totalmente em linha com as regras da OMC", disse em comunicado Cecilia Malmström, comissária de comércio da UE.
A UE poderá impor tarifas a mais US$ 3,6 bilhões em mercadorias dos EUA "num estágio mais adiante - em três anos ou depois de uma (eventual) avaliação favorável da disputa pela Organização Mundial do Comércio (OMC) se essa ocorrer antes".
Para defender as medidas anunciadas em junho, o presidente dos EUA, Donald Trump, alega que as tarifas têm o objetivo de proteger a indústria siderúrgica americana.

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