UE vai impor tarifas a US$ 3,2 bi de produtos importados dos EUA

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Gage Skidmore | Flickr

A União Europeia vai começar a impor tarifas sobre 2,8 bilhões de euros (US$ 3,2 bilhões) em produtos importados dos Estados Unidos a partir de sexta-feira, 22, segundo anúncio da Comissão Europeia, braço executivo da UE. O bloco vai começar a cobrar tarifas de 25% sobre uma série de produtos, como produtos agrícolas e outros bens.

As chamadas "medidas de reequilíbrio" são em resposta à decisão dos EUA de adotar tarifas sobre importações de alumínio e de aço da UE, de 25% e 10%, respectivamente, desde o último dia 1º.

"As regras do comércio internacional, que elaboramos ao longo de anos lado a lado com parceiros americanos, não podem ser violadas sem reação de nossa parte. Nossa resposta é comedida, proporcional e totalmente em linha com as regras da OMC", disse em comunicado Cecilia Malmström, comissária de comércio da UE.

A UE poderá impor tarifas a mais US$ 3,6 bilhões em mercadorias dos EUA "num estágio mais adiante - em três anos ou depois de uma (eventual) avaliação favorável da disputa pela Organização Mundial do Comércio (OMC) se essa ocorrer antes".