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Metas a cumprir

Uber se prepara para ir além da frota de carros

Presidente executivo do Uber, que assumiu companhia em setembro, falou sobre planos na área de compartilhamento de bicicletas e ônibus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2018 às 14:31

Publicado em 16 de Fevereiro de 2018 às 14:31

Uber Crédito: Divulgação
Os carros são para nós como os livros são para Amazon, disse o presidente executivo do Uber, Dara Khosrowshahi, durante conferência do banco Goldman Sachs realizada ontem nos Estados Unidos. Para Khosrowshahi, as ambições da empresa vão muito além de transportar pessoas em grandes cidades  segundo ele, nos próximos anos o Uber deve investir pesado em entrega de comida, carros autônomos, mas também em novas áreas, como frete e compartilhamento de bicicletas e de ônibus.
Para realizar essa meta, a empresa deve seguir tendo prejuízo nos próximos anos  segundo Khosrowshahi, o Uber poderia dar lucro se ficasse apenas restrito ao serviço de carona paga, que deu origem à empresa.
No início da semana, o Uber divulgou balanço em que mostra que seu prejuízo aumentou 61% em 2016, para US$ 4,5 bilhões. Ao mesmo tempo, a empresa registrou receita de US$ 7,5 bilhões.
Renovação. Khosrowshahi tem sido saudado como o começo de uma nova era para o Uber. Estou tentando trazer paz ao reino, disse o executivo, que assumiu o cargo em setembro, em substituição ao cofundador Travis Kalanick, que renunciou em junho cercado de polêmicas.
Desde que assumiu, Khosrowshahi conseguiu encerrar o polêmico caso na Justiça contra a Waymo, divisão de carros autônomos do Google, bem acalmar governantes irritados com o Uber.
O executivo também resolveu um problema ao fechar a venda de parte das ações ao grupo japonês SoftBank, que agora tem 15% da empresa. Ele também deve liderar a preparação da companhia para sua oferta inicial de ações, programada para o ano que vem.

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