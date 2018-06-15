Uber passa a aceitar recarga pré-paga

Sistema vai funcionar como pagamento prévio feito com conta de celular Crédito: Divulgação

A Uber anunciou uma expansão no sistema de corridas pré-pagas, com uso de recarga prévia. Assim como em uma recarga de um celular, o cliente sem cartão de crédito pode pagar em lojas por um crédito que será utilizado em corridas solicitadas por meio do aplicativo de transporte de passageiros.

Ao chegar no ponto de recarga, o cliente paga pelo valor da recarga e recebe um cupom com o código que deve ser inserido no aplicativo. É possível fazer recargas com valores entre R$ 25 e R$ 200. No total, o consumidor pode acumular até R$ 1 mil em créditos no app.

Após pagar pela a recarga, o passo a passo é o seguinte: o cliente deve abrir o app da Uber, acessar o menu e a seção "Pagamentos". Depois, basta selecionar adicionar forma de pagamento", escolher "Uber Pré-Pago" e inserir o código.

Segundo a empresa, são 250 mil pontos de recarga, entre lojas, bancas de jornais e totens em terminais de ônibus e em estações de metrô. Anteriormente, os clientes já podiam encontrar cartões físicos (similares a vales presentes) em grandes redes varejistas, como Lojas Americanas e Walmart.