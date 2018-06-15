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Expansão no sistema

Uber passa a aceitar recarga pré-paga

Sistema vai funcionar como pagamento prévio feito com conta de celular

Publicado em 15 de Junho de 2018 às 14:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2018 às 14:34
Sistema vai funcionar como pagamento prévio feito com conta de celular Crédito: Divulgação
A Uber anunciou uma expansão no sistema de corridas pré-pagas, com uso de recarga prévia. Assim como em uma recarga de um celular, o cliente sem cartão de crédito pode pagar em lojas por um crédito que será utilizado em corridas solicitadas por meio do aplicativo de transporte de passageiros.
Ao chegar no ponto de recarga, o cliente paga pelo valor da recarga e recebe um cupom com o código que deve ser inserido no aplicativo. É possível fazer recargas com valores entre R$ 25 e R$ 200. No total, o consumidor pode acumular até R$ 1 mil em créditos no app.
Após pagar pela a recarga, o passo a passo é o seguinte: o cliente deve abrir o app da Uber, acessar o menu e a seção "Pagamentos". Depois, basta selecionar adicionar forma de pagamento", escolher "Uber Pré-Pago" e inserir o código.
Segundo a empresa, são 250 mil pontos de recarga, entre lojas, bancas de jornais e totens em terminais de ônibus e em estações de metrô. Anteriormente, os clientes já podiam encontrar cartões físicos (similares a vales presentes) em grandes redes varejistas, como Lojas Americanas e Walmart.
- Quando a Uber começou a aceitar pagamento em dinheiro, viu o número de viagens aumentar principalmente nas regiões metropolitanas, em um fenômeno que, para mim, prova a capacidade da nossa plataforma de mudar a mobilidade das nossas cidades. A nossa expectativa é a de que esse processo continue, agora com meios de pagamento mais modernos e seguros, como o Uber Pré-Pago, tornando a Uber uma opção cada vez melhor para cada vez mais pessoas- diz Guilherme Telles, diretor-geral da Uber no Brasil.

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