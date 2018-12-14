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Brasília

TST valida leilão de privatização da Amazonas Energia

A empresa, penúltima das seis distribuidoras subsidiárias da Eletrobras a ser privatizada, foi arrematada pelo consórcio Oliveira Energia Atem

Publicado em 14 de Dezembro de 2018 às 18:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2018 às 18:54
Sede do Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília Crédito: Reprodução
O presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro João Batista Brito Pereira, suspendeu a liminar do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT1) e confirmou o leilão de privatização da distribuidora Amazonas Energia, realizado na última segunda-feira (10). Pereira também manteve o leilão de privatização da Companhia Energética de Alagoas (Ceal), marcado para o próximo dia 19.
A empresa, penúltima das seis distribuidoras subsidiárias da Eletrobras a ser privatizada, foi arrematada pelo consórcio Oliveira Energia Atem.
Em nota, a Eletrobras informou que "o presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) reafirmou que as decisões do Tribunal Regional do Trabalho -TRT da 1ª Região, não estão eficazes até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal. Portanto, permanece válida a Sessão Pública do Leilão de Concessão de Serviço de Distribuição de Energia Elétrica associada à alienação de ações da Amazonas Distribuidora de Energia S.A (Amazonas Energia), ocorrida no dia 10 de dezembro de 2018".
> Governo Bolsonaro acabará com a Infraero, diz futuro ministro

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