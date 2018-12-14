TST valida leilão de privatização da Amazonas Energia

O presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro João Batista Brito Pereira, suspendeu a liminar do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT1) e confirmou o leilão de privatização da distribuidora Amazonas Energia, realizado na última segunda-feira (10). Pereira também manteve o leilão de privatização da Companhia Energética de Alagoas (Ceal), marcado para o próximo dia 19.

Em nota, a Eletrobras informou que "o presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) reafirmou que as decisões do Tribunal Regional do Trabalho -TRT da 1ª Região, não estão eficazes até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal. Portanto, permanece válida a Sessão Pública do Leilão de Concessão de Serviço de Distribuição de Energia Elétrica associada à alienação de ações da Amazonas Distribuidora de Energia S.A (Amazonas Energia), ocorrida no dia 10 de dezembro de 2018".