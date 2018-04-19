TST prorroga prazo para conclusão de estudo sobre reforma trabalhista

O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Brito Pereira, prorrogou por mais 30 dias o prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão que estuda a aplicação da reforma trabalhista. A comissão formada por nove ministros foi criada no início de fevereiro para tratar da questão.
Segundo informou o tribunal, a extensão do prazo foi solicitada pelo presidente da comissão, ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Entre os temas principais em estudo estão o equacionamento de questões relativas ao direito intertemporal e à transcendência.