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30 dias

TST prorroga prazo para conclusão de estudo sobre reforma trabalhista

Comissão formada por nove ministros foi criada em fevereiro

Publicado em 19 de Abril de 2018 às 15:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2018 às 15:37
Carteira de trabalho Crédito: Fernando Madeira
O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Brito Pereira, prorrogou por mais 30 dias o prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão que estuda a aplicação da reforma trabalhista. A comissão formada por nove ministros foi criada no início de fevereiro para tratar da questão.
Segundo informou o tribunal, a extensão do prazo foi solicitada pelo presidente da comissão, ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Entre os temas principais em estudo estão o equacionamento de questões relativas ao direito intertemporal e à transcendência.

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