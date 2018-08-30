Trump flexibiliza cota de aço do Brasil, Argentina e Coreia do Sul

Os três países beneficiados são os únicos que, até o momento, conseguiram negociar com o governo Trump a criação de cotas em que ficariam livres da sobretaxa Crédito: Reprodução/Pixabay

Pressionado pela indústria americana, o presidente Donald Trump anunciou na noite desta quarta-feira um alívio para as cotas de importação de aço de Brasil, Argentina e da Coreia do Sul, além da de alumínio da Argentina. Na prática, a medida permite que empresas comprem insumos destes países sem ter que pagar as sobretaxas de 25% para o aço e de 10% para o alumínio, anunciadas pelo presidente em março, mesmo que as cotas estabelecidas para cada país já tenham sido atingidas.

As empresas podem solicitar exclusões de produtos com base na quantidade insuficiente ou na qualidade disponível dos produtores de aço ou alumínio dos EUA, diz o comunicado assinado por Trump, indicando que se refere a produtos específicos e pontuais. Nesses casos, uma exclusão da cota pode ser concedida e nenhuma tarifa seria devida.

Os três países beneficiados são os únicos que, até o momento, conseguiram negociar com o governo Trump a criação de cotas em que ficariam livres da sobretaxa  em geral, uma média sobre os últimos três anos de importações americanas. A cota brasileira, por exemplo, previa uma redução de 12% sobre o valor vendido aos EUA em 2017.

A sobretaxa do aço foi um dos primeiros capítulos da guerra comercial do governo Trump. Visando a atingir sobretudo a China, o governo americano impôs uma regra geral e, aos poucos, foi renegociando com cada país.