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Alívio para importação

Trump flexibiliza cota de aço do Brasil, Argentina e Coreia do Sul

Decisão dos EUA deve-se à falta do produto para empresas no país

Publicado em 30 de Agosto de 2018 às 11:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2018 às 11:11
Os três países beneficiados são os únicos que, até o momento, conseguiram negociar com o governo Trump a criação de cotas em que ficariam livres da sobretaxa Crédito: Reprodução/Pixabay
Pressionado pela indústria americana, o presidente Donald Trump anunciou na noite desta quarta-feira um alívio para as cotas de importação de aço de Brasil, Argentina e da Coreia do Sul, além da de alumínio da Argentina. Na prática, a medida permite que empresas comprem insumos destes países sem ter que pagar as sobretaxas de 25% para o aço e de 10% para o alumínio, anunciadas pelo presidente em março, mesmo que as cotas estabelecidas para cada país já tenham sido atingidas.
As empresas podem solicitar exclusões de produtos com base na quantidade insuficiente ou na qualidade disponível dos produtores de aço ou alumínio dos EUA, diz o comunicado assinado por Trump, indicando que se refere a produtos específicos e pontuais. Nesses casos, uma exclusão da cota pode ser concedida e nenhuma tarifa seria devida.
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Os três países beneficiados são os únicos que, até o momento, conseguiram negociar com o governo Trump a criação de cotas em que ficariam livres da sobretaxa  em geral, uma média sobre os últimos três anos de importações americanas. A cota brasileira, por exemplo, previa uma redução de 12% sobre o valor vendido aos EUA em 2017.
A sobretaxa do aço foi um dos primeiros capítulos da guerra comercial do governo Trump. Visando a atingir sobretudo a China, o governo americano impôs uma regra geral e, aos poucos, foi renegociando com cada país.
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Em um primeiro momento, havia dado alívio para os produtos de Austrália, União Europeia, México e Canadá, mas apenas Brasil, Argentina e Coreia do Sul fecharam acordos definitivos. O tema do aço é um dos mais sensíveis nas renegociações do Nafta (Acordo de Livre Comércio da América do Norte), que ainda não está fechado apesar do anúncio de um compromisso preliminar entre EUA e México. Vários países anunciaram que vão à Organização Mundial do Comércio (OMC) contra a sobretaxa.

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