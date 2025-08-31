Home
Trump diz que EUA seriam destruídos sem tarifa e "trilhões de dólares já recebidos"

Tribunal de apelações manteve, na sexta-feira (29), decisão anterior que considerou ilegal parte relevante das tarifas impostas pelo governo norte-americano

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, em agenda na Casa Branca em julho de 2025
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, em agenda na Casa Branca em julho de 2025 Crédito: Leah Millis/ Reuters

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que sem tarifas e todos os trilhões de dólares já recebidos com as medidas, o país seria completamente destruído e o poderio militar americano seria instantaneamente obliterado.

Em post na rede social TruthSocial, Trump disse que um grupo de juízes da esquerda radical não se importa com esse resultado das tarifas, referindo-se à decisão do Tribunal de Apelações que julgou que as tarifas foram impostas ilegalmente, ampliando o caos no comércio global.

Trump, no entanto, elogiou a decisão de um democrata, nomeado pelo ex-presidente Barack Obama, dizendo que o magistrado votou para salvar os EUA. "Gostaria de agradecê-lo por sua coragem! Ele ama e respeita os EUA".

Um tribunal de apelações manteve, na sexta-feira (29), decisão anterior que considerou ilegal parte relevante das tarifas impostas pelo governo Trump.

Embora o tribunal tenha declarado as taxas ilegais, elas poderão ser mantidas até 14 de outubro, o que dá tempo a Trump para apelar à Suprema Corte.

